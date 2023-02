Cartas al Director / 6 de febrero del 2023

Las vicisitudes de la vida

La vida en general suele presentarse con altibajos; es decir, momentos de felicidad y de gran bonanza y otros de amarguras y sinsabores y a veces de necesidades. Pero precisamente las fortalezas que existen en nuestro ser más íntimo permitirá que aprovechemos y disfrutemos esos momentos buenos y que también podamos sortear y sobrellevar aquellos que nos resulten dolorosos y tristes.

Se ve y se observa en el diario devenir del tiempo, cómo la mayoría de nosotros nos esmeramos en nuestra vida en progresar y en esforzamos asiduamente por conseguir una vivienda propia, un carro propio, preocuparnos de la educación de nuestros hijos y disfrutar, si las circunstancias nos permiten, incluso de viajes de satisfacción y de regocijo; pero al alzar nuestra vista y mirar el horizonte, vemos que la vida ha pasado aceleradamente y que nos vamos acercando al ocaso, sin haberlo previsto siquiera ni un solo momento. Todo lo material que hemos logrado conseguir ilumina nuestro entendimiento y nuestra satisfacción de haber hecho algo positivo en la vida, pero vemos también que eso no ha sido lo más importante, pues nos damos cuenta que tiene más relevancia nuestra satisfacción espiritual de disfrutar cada momento de nuestra vida, compartiendo el día a día con nuestra familia, como esposa, hijos, nietos, hermanos y, por supuesto, con los buenos amigos que siempre estarán junto a nosotros en las buenas y en las malas.

Resulta muy triste en las familias cuando algún ser querido se va de este mundo y aflige enormemente a su entorno y se ve el enorme sufrimiento que ello ocasiona; y aquello nos hace pensar mucho sobre la transitoriedad de la vida y el hecho cierto de que sólo Dios sabe lo que nos tiene deparado; nos conmueve terriblemente esos sufrimientos y tratamos de hacer algo por manifestarnos con nuestros sentimientos de amor y de solidaridad para quienes estén sufriendo esos tristes acontecimientos. Las vicisitudes de la vida se entienden como una alternancia de eventos positivos y negativos a lo largo del tiempo, siendo hechos o sucesos que pueden generar diferentes consideraciones o evaluaciones. Lo mejor sería pensar que nuestra condición humana debe estar predispuesta a recorrer este sendero de disfrutar lo bueno que se presente y afrontar con dignidad y altivez hechos que resulten desagradables. Alguien decía: “El corazón no muere cuando deja de latir. El corazón muere cuando los latidos dejan de tener sentido”.

Hernán Patricio Orcés Salvador

La ineptitud e indolencia del Gobierno del Encuentro con la Amazonia.

El viernes 3 de diciembre del 2021 colapso la vía E45 Lago Agrio - Quito a consecuencia de la erosión regresiva del rio Coca; junto con la vía se destruyeron las tuberías de transporte de petróleo de Petroecuador (SOTE), OCP y el gaseoducto. De forma diligente, en menos de un mes repararon las tuberías de petróleo en jornadas de trabajo de 24 horas al día; sin embargo, este evento causo perdidas al país por más de 400 millones de dólares. Situación que era previsible, dadas las condiciones inestables del terreno; estas pérdidas millonarias se pudieron haber evitado, realizando una variante tanto de la tubería del petróleo y de la vía de forma oportuna, lo cual debería investigar la Asamblea Nacional y la Contraloría, ya que son producto de la negligencia de los funcionarios estatales.

En cuanto a la vía E45 Lago Agrio- Quito, por más de un año seguimos incomunicados en el oriente. El Gobierno del Encuentro ha venido de mentira en mentira, dilatando esta importante obra vial que afecta a las provincias amazónicas de Napo, Sucumbíos y Orellana. En Abril del 2022 en la ciudad del Tena, el presidente Lasso anuncio que se suscribía un convenio entre el MTOP y Petroecuador por 25 millones de dólares para realizar una variante de 9 kilómetros; meses después el Lic. Herrera, ministro MTOP, justifico el retraso diciendo que no tenían los permisos ambientales. Es decir, entre carteras de estado se traban en la ejecución de obras; algo absurdo, ya que para realizar variantes de la tubería de petróleo no hay ninguna objeción por parte del Ministerio del Ambiente, y el petróleo contamina más que una carretera. En el mes de septiembre 2022, el Lic. Herrera, Ministro MTOP, bajó al sector del socavón San Luis haciendo el teatro respectivo, con maquinaria pesada, anunciando que iban a empezar la construcción de la variante de 9 kilómetros con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE); hasta el día de hoy no hacen un metro de esa variante. Al momento no existe contrato con el CIE.

En el mes de octubre del 2022, el Lic. Herrera anuncia que el MTOP de forma directa va a realizar la variante emergente por donde los pobladores estaban trabajando de forma particular, y que en diciembre 2022 se rehabilitaría el paso; de igual forma esto no se ha cumplido. Al momento hay maquinaria de MTOP en el sector de San Luis, la mayoría paralizada por falta de mantenimiento, suministros y combustibles, sin que avance de forma ágil esta solución vial; seguimos solo escuchando mentiras de parte del gobierno del encuentro.

La falta de una variante segura para la vía y las tuberías de petróleo puede nuevamente generar pérdidas millonarias. Es indignante que una vía tan importante para el acceso al sector petrolero del país y 3 provincias amazónicas esté cerrada por más de un año. Sigue el Lic. Herrera, ministro MTOP, y el presidente Lasso sin hacer nada al respecto. Verdaderamente este gobierno del encuentro es inepto e indolente al extremo.

Moisés Castillo González