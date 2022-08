Cartas al Director / 6 de agosto de 2022

UN NUEVO ENFOQUE DE MEDICINA

Jaime Orlando Verdesoto Álvarez

Hacia un nuevo estilo de vida (HUNEV), así se denomina con mucho acierto, el muy interesante y atractivo Programa que durante más de 20 Años se viene transmitiendo a través del Canal 8 de Televisión Ecuavisa, por el prestigioso e investigador medico Dr. Marco Albuja, que ha contribuido de una manera muy significativa a nuestra salud y vida. Concomitante con lo anterior se ha establecido un Plan de Medicina, basado en el Poder Medicinal de los Alimentos Vegetales, cuyo programa contempla entre otros objetivos generar un cambio en el estilo de vida, para producir una mejora real en la salud. Se complementa con la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un estado de bienestar físico, mental y social completo, es decir no solo es ausencia de enfermedad.

Pues es verdad que aprovechando lo que la naturaleza nos brinda, la salud está al alcance de todos. Feliz Día de la Pacha mama. Día de la Madre Tierra. Felicitaciones.

¿para qué se aporta al iess?

José Monge Padilla

Por molestias que estoy sintiendo en mi visión, solicité una cita para un médico general, me dieron cita en NV Salud, me atendió una doctora Mantilla, muy solicita y atenta, me explicó que en ese Centro no había atención en Oftalmología, me extendió un documento para derivar mi atención en otro centro del IESS. Ahí se inició mi calvario, he ido a algunos centros, entre ellos el Centro Médico de la Colón. En ese sitio una señorita del cuarto piso, muy displicente y mal humorada, me indicó que no había citas “hasta enero”, le indiqué que me agende para febrero del 2023, que era imposible.

Fui a Consulta Externa del Andrade Marín, me indicaron que ahí solo atienden casos de cirugía. Que debo irme al Hospital del Sur del IESS, le expliqué que vivo en el Norte de la ciudad, me dijeron que sentían mucho. Haber trabajado 50 años, y aportado durante todo ese tiempo, para ahora mendigar una consulta, es inadmisible.

La atención médica del Seguro Social, debe tener una intervención urgente.

DÍA DEL JUBILADO

Fabiola Carrera Alemán

Hace muy pocos días (18 de Julio) se celebró el Día del Jubilado. Con esta oportunidad los directivos del IESS se tomaron la molestia de enviarnos sendos y cálidos saludos a todos quienes hemos cumplido nuestra etapa de arduo trabajo durante larga, tesonera y sacrificada jornada, contribuyendo así con nuestros aportes, tanto al sostenimiento del IESS como al desarrollo y engrandecimiento de la Patria, con la firme esperanza de ser retribuidos más tarde, mediante una jubilación justa que nos permita vivir con dignidad, al menos, en las postrimerías de nuestra existencia. Mas resulta que, a pesar de ser una de los grupos más vulnerables, el Estado, haciendo caso omiso de nuestros varios y reiterados reclamos, desoiga nuestras súplicas y no nos trate con la consideración y el respeto que nos merecemos. Los gobiernos de turno se han olvidado, por completo, del cuidado y la protección a los que, como adultos mayores nos asiste el derecho. Huelga decir que el servicio médico esineficiente, no hay médicos, equipos ni medicinas; las pensiones jubilares permanecen congeladas.