Cartas al Director / 5 de junio de 2022

La sinceridad de la pobreza

Aissa Pazmiño Real

Si usted puede ayudar y no lo hace porque simplemente no es su problema… Debería replantear sus valores, sí… Es verdad, usted no es una casa de beneficencia, ni la madre Teresa… pero, personalmente desarrollé la empatía gracias a los golpes de la vida, entendí lo vulnerables que somos, hoy estamos… Mañana quién sabe, duele el corazón al ver la doble moral de algunos, se dan golpes de pecho, gritan que aman a los demás, ayudan “con cámara en mano”, hasta lloran para que su show sea más dramático… Pero cuando alguien les pide ayuda y no les sirve para promocionar su “humanismo” simplemente se vuelven sordos, ciegos y crueles… Es extraño, pero quienes no tienen ni lo suficiente para sí mismo, tiene un corazón noble, a diferencia de los que se jactan de su fortuna. En la pobreza se aprende a compartir, a ayudar y a ser un buen ser humano; un pan se convierte en dos, la sopa crece mágicamente (¡una taza de agua y listo!), esas monedas que cargamos alcanzan para compartir con la ancianita que te extendió la mano, entiendes que la “marca” no te hace mejor persona, algunos no tienen idea de lo que significa compartir. Hagamos memoria cuando por casualidad hemos estado en casa de rico… Agradecidos si nos dan un vaso de agua, están pendientes de que no nos llevemos nada, comen cosas raras, caras y miniaturas… En cambio, visitar a un pobre es otro nivel, uno sale lleno el estómago y el alma, recargado de cariño sincero. Recuerden que la vida no es eterna y que si usted no vive para servir… Usted no sirve para vivir, aprenda a vivir con esa sinceridad de la pobreza, aunque tenga mucho dinero, sea empático…

El circo sigue vivo

Eduardo Proaño Paredes

Nos divertimos mucho con los circos que solían venir a nuestro País presentaban a los payasos y diferentes atracciones. Pero el circo político actual para nada nos divierte, al contrario nos indigna tener esas personas en los diferentes poderes del Estado, preocupados únicamente de cuanto poder pueden tener, trabajan en base a cálculos políticos para su partido o intereses muy personales. No puede seguir el Ecuador con estos pseudo asambleístas de poca capacidad moral e intelectual y ahora ya contagiaron ese circo a la función judicial, que se lanzó con sus maromeros a la arena. Cómo es posible que esta calidad de gente ostente dignidades que influyen en el día a día de 17 millones de ecuatorianos que con mucho esfuerzo queremos salir adelante y tenemos la esperanza de días mejores para nuestra Patria .Increíble: nuevamente caímos en manos de este grupúsculo de politiqueros ambiciosos, ególatras, faltos de valores y principios. No podemos permitir que esta gente siga ostentando el poder, pues impiden un Ecuador mejor y con futuro. Su avaricia y ambición priman ante todo.

Seguridad ciudadana a cargo de los municipios

Gustavo Chiriboga Castro

El gobierno nacional anunció que en los próximos días convocará a los alcaldes de todos los cantones de país para tratar sobre la seguridad ciudadana y sus soluciones. Actualmente, algunos gobiernos municipales han aportado con la Policía Nacional dotándoles de movilización, camionetas y motos, de acuerdo con sus presupuestos, a fin de coadyuvar en el control parcial de la delincuencia. Como todos conocemos, la Seguridad Ciudadana es de total responsabilidad del Estado, de conformidad con lo que dispone la Constitución de la República en su Art. 261, numeral 6, por lo que cualquier buena intención que tenga el gobierno nacional, amerita la reforma a la Constitución y la transferencia de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, como lo dispone el Art. 273 de la misma Constitución de la República, que manda: “Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencias de competencias, sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias”. La liquidación de los valores a transferir será cuantificada por los delegados del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos municipales, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Si esto es así, y se cumplen los mandatos constitucionales, es bienvenida la iniciativa del presidente Lasso.



5 de junio Día del Diplomático ecuatoriano

José Arrobo Reyes

El Colegio de Diplomáticos e Internacionalistas del Guayas, de acuerdo a la Resolución de Asamblea y Directorio en pleno de fecha 24 de Abril del año 2015, ha proclamado la fecha del 5 de Junio como Día del Diplomático Ecuatoriano, fecha en la que nació el ilustre Catedrático, Diplomático, Historiador y Defensor de la Heredad Territorial ecuatoriana, el Dr. Jorge Pérez Concha, nacido en Guayaquil el 5 de Junio de 1908. Los diplomáticos de carrera Universitaria, nos regocijamos con esta celebración. El Dr. Jorge Pérez Concha es uno de los tres mosqueteros defensores de la patria así como también lo fueron el Dr. Antonio Parra Velasco y el Dr. Jorge Washington Villacrés Moscoso. La rebeldía de la Revolución Alfarista avala este acontecimiento histórico que lo pone de relieve y de conocimiento a toda la ciudadanía ecuatoriana. En honor a los diplomáticos e internacionalistas del país.