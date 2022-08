Cartas al Director / 4 de agosto de 2022

COTIDIANIDAD POLITIQUERA

Fabián Chiluiza Villalva

Asambleísta de UNES presa de odio y frustración al no haber alcanzado sus objetivos perseguidos; presentó un juicio en la asamblea en contra del Ministro del Interior, atribuyendo agresión de la policía en contra de las turbas de vándalos y terroristas protestantes. Todos observamos como la policía soportó el lanzamiento inclemente de piedras, voladores, bombas molotov y más, sin derecho a defender como correspondía mediante el uso de armas. Vale la pena hacer referencia, en el pasado, en la ciudad de Guayaquil se presentó un preocupante brote delincuencial, vandalismo y saqueo a locales comerciales todos los días. La intervención oportuna de las FF.AA., devolvió la paz y tranquilidad por muchos años a la ciudad. Años más tarde, nuestras FF.AA., dieron buena cuenta de los guerrilleros secuestradores de Alfaro Vive Carajo y del M-19, evitando así que nuestra patria sea una segunda Colombia en ese entonces. Sentando precedentes, se evitarían reincidencias como en las que incurre la Conaie cada vez con más fuerza y agresividad. La nota la pusieron también varios asambleístas ávidos de poder y protragonistas mediante destituciones y cambalache, treparon haciendo prevalecer los votos por sobre la razón, la ley y su nombre.

RECURSOS PARA BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES

Diego Fabián Valdivieso Anda

Hay que mejorar la autoestima y ‘multiplicar el bienestar’ en el Ecuador, atendiendo necesidades básicas insatisfechas, priorizando los barrios pauperizados (Proyecto CAEMBA). Los municipios, prefecturas y juntas parroquiales requieren más recursos del gobierno central, que podrían ser a su vez transferidos a barrios, comunidades, organizaciones sociales, para ejecutar obra pública de alcance barrial o comunitaria, como vivienda; un ‘centro infantil’, una ‘casa de la mujer’, etc. Los servidores públicos de carrera podrían ser ‘territorializados’ para coordinar, desde barrios y parroquias rurales los temas de competencia de la entidad parroquial, municipal, regional o central a la que pertenecen, y rendir cuentas sobre los recursos asignados. Y una pequeña planta central contrataría las obras de mayor alcance. Se reduciría gastos administrativos, se mejoraría la cobertura de necesidades, la seguridad, gobernabilidad y la calidad de vida. ¿Qué normas debe entonces la Asamblea modificar?

Artículo JUAN ESTEBAN GUARDERAS

Edison E. EstrellaRosero

He leído dos veces el artículo y la verdad no entiendo que es lo que pretende, después de la crítica al presidente en funciones, casi es un resumen de lo que dicen los opositores al gobierno. No soy partidario de Lasso, pero creo que los productores de artículos de opinión deben colaborar con el País el Ecuador, hay que propender al aporte positivo. Lo que se propone al final no tiene coherencia para los ciudadanos que esperamos razones positivas y sin duda está adivinando que una consulta sería negativa a las propuestas del Gobierno, espero que no sea un partidario o parte de la oposición y tenga estas importantes funciones, pues desorienta a los lectores en mi criterio.