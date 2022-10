Cartas al Director / 31 de octubre de 2022

Femicidio vs. Feminismo

José Mayorga Barona

Tres grandes hombres han velado por la mujer. Bolívar: todos los hijos son iguales. García Moreno: casamiento obligatorio y Alfaro: educación gratuita. Revisando el empadronamiento de Mulaló Cotopaxi de 1861 ordenado por García Moreno, de 2.977 habitantes solo 129 personas sabían leer y escribir o sea el 6,5%. Llama la atención que, de ellos, 128 eran hombres y 1 mujer. Luego de la Revolución de Alfaro de 1895 han pasado 127 años para que las escuelas, colegios, universidades, escuelas militares y de policías estén llenas de mujeres y ocupen luego cargos de gran responsabilidad o sean Decanas o docentes universitarias. Por noticia publicada en” El Comercio” del 2 de octubre de 2022 se sabe del lanzamiento del libro “Feminismo: convergencias y diferencias” de Magdalena Mayorga, Magister en Planificación Urbana y Regional en la UCE, Diplomada en Género, Desarrollo y Etnicidad en la U. de Chile. Especialista en Desarrollo Rural en la U. Católica, Licenciada en Psicología Educativa en la UCE, Docente Universitaria en pre y postgrados y con vario otros libros sobre el tema, hija de Luis Mayorga y de Hilda López y casada con José Iván Oñate poeta y narrador ambateño. El evento acaeció en la Centro Cultural Benjamín Carrión el 28 de septiembre del año en curso y está disponible en la Librería Española y Rayuela. El feminismo destaca en la mujer la diferencia de sexo que lo hace diferente del hombre, pero no desigual. Existen hombres de diferentes categorías y también mujeres buenas y malas por fallas familiares y en especial por una dispareja educación, que han acarreado situaciones muy complejas en pro y en contra de la mujer. El libro contiene un análisis profundo de esta problemática. Su lectura es obligatoria. Nos aclara como ha sido su lucha a lo largo de nuestra historia y cuales las actuales, entre ellas “el femicidio”.

Pero pensar que el caso Bernal-Caseres es un Crimen de Estado por haber acaecido en la Escuela de Policía es una aberración conceptual y peor destruir el edificio. A este paso debería desaparecer la Asamblea por muerte cruzada o someter a juicios políticos a tantos malos asambleístas que se niegan aprobar leyes urgentes (IESS) o amnistiar a una “Prefecta” con grillete.



Comentarios que ocasionan incomodidad

Mario Monteverde Rodríguez

Algunas veces, emitimos comentarios que ocasionan incomodidad al interior del hogar. Son palabras que soltamos, al calor de un disgusto o de no haber entendido bien lo que se quiso decir. Ante esto, lo primero es calmarse, y analizar objetivamente lo que ocasionó que nos enojáramos. Y nos daremos cuenta que fuimos injustos con nuestras apreciaciones. Que no pensamos antes de hablar. Que la persona a quien le hablamos mal, es alguien con la que compartimos nuestra vida. Y entonces, hay que actuar. Pedir perdón. Disculparse por esos comentarios inadecuados que hicimos. Tenemos que acostumbrarnos siempre, a pedir perdón por las ofensas que hemos causado. Y hacer el firme propósito de no volver a ofender. De pensar antes de hablar. En estos últimos días que faltan para que se termine el mes del Rosario, recémoslo, todos los días si es posible, encomendando a nuestra familia, para que todo sea armonía al interior de nuestro hogar.