Cartas al Director / 31 de enero de 2023

No es delincuencia, es terrorismo

Lo que antes se escuchaba como: “No vayas por ahí que roban”, hoy ya no se sabe dónde es porque puede ser en cualquier lugar. Y ya no son solo robos, si no asesinatos. Lo que antes se escuchaba como: “Se están matando entre ellos”, en referencia a la guerra entre bandas, pues no, ahora hay escuelas de sicarios y cualquiera es blanco de los nuevos aprendices. Esto ya no es cosa que se puede encontrar en la calle.

Asesinatos en centros comerciales no es delincuencia, es terrorismo.

Asesinatos en hospitales no es delincuencia, es terrorismo.

Asesinatos en restaurantes no es delincuencia, es terrorismo

Asesinatos en buses urbanos no es delincuencia, es terrorismo.

Asesinatos afuera de escuelas y colegios no es delincuencia, es terrorismo.

Asesinatos en gasolineras no es delincuencia, es terrorismo.

Asesinatos en universidades no es delincuencia, es terrorismo.

Nadie puede ir a trabajar, subirse en un bus, ir a comprar, ir a comer o ir a estudiar, porque existe el terror de que cualquiera puede ser el siguiente titular de crónica roja; usted que lee esto lo sabe muy bien. Hoy se cumple aquello de “vivir cada día como si fuera el último”, porque efectivamente hoy, hemos perdido la seguridad de que la próxima vez que salgamos de casa, volveremos…

Andrés Elisseo Mancero Mosquera

No es tiempo para sonrisas

¿Por qué es cada vez más creciente la avalancha de candidatos que buscan un espacio a través de las elecciones, y, sorprendentemente, por qué la mayoría no cuentan con atributos de probidad para representar a la comunidad, y menos aún con propuestas viables para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

¡Mala tos te siento, Josefina!

Parece que la codicia y el usufrutuo del poder propiciados por la ausencia total de calidad moral -herencia de los líderes y partidos políticos corruptos- se han convertido en el atractivo principal de las contiendas electorales, en las cuales puntualmente participan acomodaticios y serviles candidatos, a sabiendas de que no obtendrán el apoyo popular que les permita el triunfo. Entonces, indefectiblemente surgen las sospechas de que lo estarían haciendo -previa componenda- para dividir la votación y favorecer a candidatos con mayores opciones, a cambio de prebendas y/o con el afán de obtener -sin mayor impedimento- la asignación económica que provee el CNE para campañas electorales, que luego justificarían mediante artimañas que invariablemente se repiten.

El falso mensaje de aquellos candidatos que aparentemente sonríen desde sus pancartas, como queriendo demostrar bienestar y empatía, a la par de discursos demagógicos y mentirosos, encubren el perverso deseo de engatusar a los electores para llegar al poder, con el único afán de lucrar ilícitamente de los dineros del Estado.

Es inadmisible, desde todo punto de vista, aceptar como una situación normal que estos grupos de malvivientes pretendan, con cinismo y agresividad, pisotear todo límite de respeto y convivencia racional, ignorando las circunstancias adversas por las que atraviesa la comunidad y dejando atrás el noble propósito de solucionarlas.

Leonardo Cueva Piedra