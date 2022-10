Cartas al Director / 30 de octubre de 2022

Ex Presidente de la FED, Nóbel de Economía

César Aurelio Molina Pérez

Ben Bernanke,ex Presidente de la FED 2006-2014 demuestra cómo los bancos fueron un factor decisivo para que la crisis se hiciera tan profunda y prolongada. Descubrió que los factores directamente relacionados con los bancos en quiebra representaban la mayor parte de la recesión que siguió después, y cómo desaparecieron los datos de los deudores! Diamond y Dybvig demuestran la necesidad de regular el sistema bancario, para que se convierta en instrumento de solución óptima para el ahorro hacia la inversión y garantizar una función socialmente importante. En el país se hace todo lo contrario. Baste recordar cómo el ex presidente de Asobanca, hoy super Ministro de la “producción, industrias, mipymes, artesanías acuacultura, pesca, importaciones, exportaciones, comercio e inversiones” ¡siempre se opuso a que se dicten Regulaciones para la banca, pues señalaba que se autocontrola! Desde la sucretización, pasando por el Feriado bancario y hasta hoy con el Descalce de 33mil millones de dólares en la banca privada y 7 mil millones en el Banco Central,ningún gobierno ha tomado en serio medidas de Regulación Financiera!!!. Ayer 11 de octubre, en Contacto Directo, el Presidente del Círculo de economistas de Guayaquil señaló que la banca del país es un oligopolio!!! y que las tasas de interés tienen que bajarse!!!. Me pregunto, qué hace la Superintendencia de Control de Mercado?, la Superintendencia de Bancos?, la Comisión Económica de la Asamblea?

Vuelve el fantasma de las movilizaciones

Luis Mario Contreras Morales

Al recordar el caos que se dio en Octubre del 2019 y Junio del presente año, que duró largos y desastroso episodios de vandalismo ,saqueos muerte y destrucción., 18 días duró, a batalla campal entre los movimientos Indígenas ,delincuencia avezada ,que paralizó todo el país ,se unieron los grupos extremistas , que aprovecharon para delinquir y formar un grupo terrorífico ,comandados por Leonidas Iza Presidente de la Conaie ,los mismos que se alinearon para pedir 10 puntos claves para terminar con el paro. Todos sabemos que los Indígenas por su rebeldía ancestral no iban a ceder ni un solo punto, mientras no cedan el Gobierno y la Conaie no habrá diálogo .La Conferencia Episcopal Ecuatoriana CEE, se unió para colaborar en la búsqueda de una solución pacífica . Yo particularmente era escéptico en que se pusieran de acuerdo, y parece que adiviné, se terminaron los tres meses y se debilitan los diálogos se lograron 218 acuerdos ,la Fenocin ,se aleja sin hacer ruido y como se dice en el argot boxístico ,la Fenocin tiró la talla y volvemos a lo mismo . Pero lo más criticable con el debido respeto a la Iglesia Católica abandonó el barco a la deriva y se quedaron sin Capitán y ahora el Presidente de la Fenocin, amenaza convocar a otras movilizaciones en noviembre ,eso quiere decir que estamos a las puertas de un nuevo paro Nacional.

Si yo fuera Presidente de Ecuador

Arturo B. Guevara G.

Primeramente haría una consulta popular para preguntarle al pueblo si desea un cambio en la Constitución para reformar el código de trabajo y leyes para castigar a los criminales y corruptos. Cabe indicar que el actual código de trabajo en el Ecuador data de hace casi 80 años y sigue casi igual. Los beneficiados son los empleadores, ya que se permite despedir a un empleado sin tomar en consideración su tiempo de servicio ni su edad. Además, que el Ministerio de trabajo apoya al empleador cuando quiere despedir a un empleado. Actualmente en nuestro país, a nivel de trabajadores los mejores pagados son los militares y policías y sin tomar en cuenta la jubilación que dista muchísimo de un trabajador civil ecuatoriano. En el campo de la justicia, se debería poner la cadena perpetua para los criminales y ladrones que desfalquen dinero del pueblo. Además, que la cárcel de máxima seguridad debería estar ubicada en el Oriente, en un sitio estratégico con personal de combate y adecuada para hacer trabajar a los presos con un reglamento estricto de disciplina. Todo esto con la visión de mejorar a nuestro país y hacerlo un ejemplo de equidad y justicia en la región.

“Ley de inversiones necesita otro trámite”

Iván Escobar Cisneros

Después de varias reuniones de trabajo entre delegados del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, se contaría con un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, lo cual es digno de aplauso, porque es la manera inteligente de superar las diferencias conceptuales en cualquier propósito.

No conozco quienes fueron los representantes de cada Función del Estado, pero quienquiera que hayan sido, sería improcedente que el nuevo texto sea revisado nuevamente por el CAL, antes de que lo trate alguna de las comisiones legislativas, porque se correría el riesgo de que el proyecto sea descalificado por el CAL, pese a estar aprobado por los delegados parlamentarios que participaron en las mesas de trabajo con los representantes del Ejecutivo.

En concreto, si el nuevo texto ya está aprobado por los delegados de las dos Funciones, es innecesario que sea revisado por el CAL por lo cual el proyecto debería ser tramitado directamente por la comisión que sea seleccionada para que sea revisado en las dos discusiones tanto en ella como en el plenario de la Asamblea.