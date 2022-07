Cartas al Director / 3 de julio de 2022

¡Otra vez! Carnes de cañón

Alfredo Gallegos Chiriboga

Me centro en las personas más vulnerables que son llevadas a participar en las manifestaciones de protesta y posibles enfrentamientos, tal como ha ocurrido en días pasados ente indígenas y fuerza pública . Son las que se les coloca en las primeras filas para proteger a los más violentos y de experiencia en trifulcas callejeras que de manera planificada se enfrentan muy apertrechados a la policía y en algunos casos a miembros de las fuerzas armadas , atacan y luego se refugian detrás. Son mujeres y niños indefensos, a veces familias enteras que son utilizadas como carnes de cañón tal como ocurrió en octubre del 2019 ¡tremenda cobardía! Solo por la prudencia de la fuerza policial y militar no se produjo una tragedia como tener muertes infortunadas en esa primera línea. Está claro que esta estrategia fue planificada nuevamente, de antemano, sin medir ninguna consecuencia fatal.Los promotores de las violencias, indígenas o no, deben ser sancionados por poner en riesgo la vida de niños y mujeres que podían morir por la violencia desatada por ellos. ¡Otra vez! Carnes de cañón.

Ignorancia y anarquismo

Luis A. Herrera H.

Los difíciles momentos que se están viviendo en el país demandan el conocimiento verídico, valiente, de las causas y hechos que amenazan a la República. La ciudadanía parece que cambia la manera de convivir, actúa ciega, motivada por bajas intenciones. En pleno siglo XXI cuando se hacen alardes de avances, la ignorancia mediante el terrorismo se presenta como el enemigo de la paz, del progreso, del orden y del trabajo. Se olvida que la Historia Nacional registra que desde 1830 se han botado a muchísimos presidentes, se han rechazado a no menos de 20 constituciones sin lograr resultados. Se olvida que la Lógica explica el principio de la contradicción, se elige a tal o cual candidato para después atacarle acremente. Se olvida de Cívica al señalar que el patriotismo, el amor a la Patria, supera cualquier deseo individual o grupal e inclusive estimula el sacrificio. Se olvida la etimología de democracia, palabra que significa el poder del pueblo para respetar las leyes y las decisiones mayoritarias. En estas condiciones brota la violencia que atenta contra la vida y la seguridad de las personas, manipula y engaña a la gente, distorsiona conceptos y el rol de las instituciones. El país paralizado, estupefacto, sumido en el miedo y el terror con autoridades impotentes para controlar tantos desmanes. Nada se ha conseguido, se retrocede aceleradamente. La Patria pide soluciones. La fortaleza está en cada ciudadano, en su actuar culto, educado, racional para cumplir con las obligaciones inherentes a la estructura socio-política del Estado. El bien común, las demandas de desarrollo obligan cambios radicales en beneficio de todos.

Sedición y salvajismo

Eduardo Proaño Paredes

Con este paro planificado y organizado, salió a relucir los más bajos instintos de un ser humano. Mi padre un anciano de 88 años, sufrió una caída y se fracturó la cadera. Al ser trasladado al hospital en una ambulancia, estos salvajes alzados del paro no la dejaron pasar, estuvo por más de seis horas intentando por varios sitios llegar al hospital; si fallecía mi padre, a cual de estos neandertales subversivos tenía que acusar de su asesinato. Indiscutiblemente el Señor Presidente Lasso ha cometido varios errores en lo que va de su mandato, sobre todo en escoger a sus colaboradores que tienen muchas falencias en el manejo del Estado, que no es lo mismo que manejar un negocio o empresa, pues no es cuestión de poner las cuentas en orden, para luego cosechar los réditos. Pudo evitar Señor Presidente Lasso esta paralización irracional y millonaria, si escuchaba un poco al pueblo, tomaba decisiones más fuertes y no se portaban tan dubitativos y endebles usted y su gobierno. Con el terrorismo y narcotráfico no se transa, no se conversa, si no se lo termina de raíz, volverá nuevamente a la carga y con más fuerza. Espero no queden en la impunidad todos los delitos y abusos cometidos. Que no vuelva a existir el perdón y olvido, contra tantos sediciosos, delincuentes y criminales.

El gran reto del ecuador

Manuel Eduardo Echeverría Gavilanes

El Ecuador es un país de inequidad social y económica donde los elementos del conflicto están presentes: humillación, injusticia, etc., lo que nos ha llevado hacia un conflicto moral con riesgo de convertirse en un conflicto intratable (caso Palestino-Israelí), cuyas características son: su persistencia, su capacidad de destrucción; y, resistencia a resolverlos, propiciando la perpetuación intergeneracional. Los conflictos morales son aquellos inmersos en órdenes morales inconmensurables y la inequidad, la injusticia, etc., son sus catalizadores. El Estado carece de un proceso para afrontar estos conflictos morales, habiéndose enfocado en llenar déficits (que son interminables), pero no hay una estrategia que permita desarrollar esas comunidades usando sus propias capacidades. Una solución es: i) declarar política de Estado, con presupuesto anual, para resolver la situación de comunidades indígenas y campesinas; ii) buscar apoyo internacional para financiamiento y capacitación; iii) identificar las fortalezas de cada comunidad y diseñar planes de desarrollo con base a esas capacidades para el progreso de los pueblos. Ej. Cotacachi, Atuntaqui, Otavalo, Chordeleg, Guano, Tigua, Cevallos, etc. ¡He ahí el reto del Ecuador!