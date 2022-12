Cartas al Director / 3 de diciembre de 2022

TURISMO EN QUITO

Eduardo Mosquera Benalcázar

La capilla de la Dolorosa del Colegio San Gabriel de Quito, construida hace 14 años en Pichincha Cruz Loma a 4050 m, se ha constituido en uno de los monumentos religiosos más altos del mundo. Incrustada entre los pajonales de la montaña resguardada por imponentes elevaciones: El Padre Encantado, el Ruco y Guagua Pichincha, junto a la estación de desembarque del Teleférico de Quito: ofrece a los visitantes un paisaje incomparable, pues desde allí se puede observar prácticamente toda la Cuidad de Quito, que este 6 de diciembre está cumpliendo 488 años. Desde la imponente estructura edificada con increíbles peripecias e inmensos sacrificios por la Compañía de Jesús y ex alumnos del Colegio, las oraciones dicen los devotos llegan mas rápido al cielo. A ella se “llega” no solo por las góndolas del Teleférico sino también por la carretera habilitada ex profeso que va desde la cima de la libertad en Toctiuco hasta los pies de la gruta, obra de la Fundación que dirijo.

GRACIAS SELECCIÓN

Mario Monteverde Rodríguez

Muchas gracias, Selección del Ecuador, por estos días de alegría y de ilusión. Pensamos que llegaríamos más lejos; finalmente esto no ocurrió. Es importante resaltar lo positivo de este grupo. Se los vio muy unidos; trabajando fuerte; dando todo de sí en cada partido, aún en el que perdimos. Un grupo en el que están incluidos el Profesor Gustavo Alfaro y sus ayudantes; su Médico, el Dr. Camilo José Chiquito, y tantas personas que se encargaron de la alimentación, la utilería, kinesiología, logística y otras más. Con la experiencia adquirida en este Mundial, más la que acumulen en sus clubes durante todos estos años, estamos seguros de que tendremos un alto nivel en la próxima cita mundialista del 2026.

LA ELIMINACIÓN DE LA TRI

Andrés Izurieta Valery

Todos los ecuatorianos estamos agradecidos con los muchachos por su entrega y desenvolvimiento en lo que fue su participación en 1er fase de este mundial Qatar 2022,también hasta ahora estamos sorprendidos del por qué del bajón frente a Senegal y posterior perdida misma que nuevamente desde Brasil 2014 se repite pero al revés,no logramos pasar a octavos desde Alemania 2006 dieciséis largos años ya,creo que se deberia contratar un técnico más joven y agresivo no tan conservador como Alfaro, la base está y estos chicos evolucionaran de tal forma que el país contará con un enorme potencial para 2026,no se ha perdido la perjudicial manera de beneficiar a las selecciones de renombre como fue con el gol perfectamente legítimo anulado contra Holanda y q le hubiese dado el triunfo a Ecuador , luego FIFA le asigna un árbitro Francés contra Senegal mismo que evidenció su claro favoritismo hacia la ex colonia francesa ,todo esto sumado a la pésima forma de plantear el partido y jugadores por parte del técnico argentino en este juego crucial para avanzar a octavos de final. Seráhasta el próximo mundial donde ya no tendremos más escusas para pasar de fase y consolidar la evolución del fútbol Ecuatoriano.