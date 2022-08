Cartas al Director / 29 de agosto de 2022

Vivir

Marcelo Gallo Gallegos

Cuando dentro de cualquier especie, nace, algo o alguien, se acepta que una nueva vida se inicia; en la especie humana esa no es una excepción. Nosotros vivimos; y, la gran mayoría lo hace en lugares que se conocen como ciudades; pero, desgraciadamente hay quienes practican, en desmedro del lugar que escogen de permanencia a “vivir de” una ciudad. No podemos explicarnos de otra forma la pasividad e inacción de quienes fueron electos al municipio capitalino. Viven de sus sueldos que provienen de los impuestos que pagamos los que vivimos para Quito, los que estimamos nuestro lugar natal y queremos que siempre prospere, que no sea un lugar olvidado e intrascendente el la vida nacional; que no sea pisoteado, agredido o invadido. El Alcalde y sus ediles creen que defender a Quito es lanzar un comunicado luego que las acciones nocivas fueron ejecutadas. Pregunto: ¿donde vivían cuando agreden al parque metropolitano en 100 hectáreas? Donde estuvieron cuando un legislador, que presumo tiene algo contra Quito, promueve una invasión y se lanza a la destrucción de un pulmón de la ciudad. No es imposible imaginar que mañana, esos mismos ediles, presumiblemente de Quito, extiendan permisos de construcción en esa área invadida del parque metropolitano y que los nuevos invasores exijan servicios del Cabildo: luz, agua potable, alcantarillado, calles y más a costa de los que si pagamos impuestos anualmente y recibimos solo incrementos para que puedan esos inoperantes del Cabildo quiteño vivir de Quito. Los quiteños debemos exigir del Cabildo una acción definitiva y contundente en defensa de nuestra ciudad.

La soledad

Hernán Patricio Orcés Salvador

El momento que vive actualmente la humanidad es de mucha soledad, consecuencia de muchos factores y especialmente por efecto de la pandemia del corona virus (covid-19), la guerra de Rusia con Ucrania y toda esa serie de acontecimientos catastróficos como inundaciones, terremotos, sequías e incendios forestales, que han llevado a muchas familias a perder no sólo sus hogares, sino a sus seres queridos y por lo tanto a verse de la noche a la mañana sumidos en una profunda crisis de soledad. Cierto es que la soledad en algún momento es necesaria para que meditemos íntimamente, reflexionemos sobre nuestra vida pasada, presente y futura, hagamos proyecciones de lo que queremos realizar o simplemente tener un momento de comunicación con nuestro ser interior, pero refiriéndome sólo a situaciones temporales, pues nada es más bello y dignificante que compartir y sentirnos amados y respetados por nuestros seres queridos esposa, hijos, nietos, padres, hermanos, primos y demás componentes familiares y por supuesto los amigos. Henry Rollins, un vocalista, músico, actor, humorista y activista político dijo en algún momento: “La soledad agrega belleza a la vida. Pone una quemadura especial en los atardeceres y hace que el aire nocturno huela mejor”.