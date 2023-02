Cartas al Director / 28 de febrero del 2023

Alianza por la comunidad y el medio ambiente

Aplaudida por la ciudadanía que, remedia las falencias de lo público. Como exdirigente barrial, apoyamos esta fórmula para mejorar el barrio La Mariscal. El parque de “La Mujer y el Niño” recibe la renovación de la empresa de autos KIA, debido a su filosofía de servicio a la comunidad y un ambiente sostenible del “KIA PARKS” en Chile (1), Paraguay (1), Perú (1) y Ecuador (3), a seguir en otros países; comprometidos con emisiones cero a mediano plazo. Linda coincidencia con “KI o CHI”, según la cultura oriental es energía, renacer, espíritu que mueve al universo (y A de Asia). Con “Ki-tu o Qui-to” por el líder Quitu o Quitumbe, del quichua Qui (Hacer), y To (Tierra); del Maya Kih y Toh, Sol Derecho; de los Tsáchilas Quitsa (Mitad), y To (Mundo). Es decir, de la Tierra del Centro del Mundo e Inti-Yan - Camino de Sol Recto, con su energía de vida y paz para el mundo. Y KIA, energía y renacer de Asia para el mundo. Los Incas caminaron miles de kilómetros para verlo y vivir en Ki-to. Parque en y junto al “P. Arqueológico y Ecológico Rumipamba” (valle de piedras del gran Pichincha). Sus directivos y muchos quiteños y ecuatorianos no lo conocen y el alcalde Guarderas no lo resaltó. Con lentas y costosas excavaciones que desentrañan la cultura ancestral que requiere de un impulso. Kia inauguró otro en Galápagos “con una electrolinera solar, única en Latinoamérica”;y auspiciará uno más en la "bella Guayaquil". Galardonando con “3 KIA PARKS” la biodiversidad natural y cultural del país - a pesar de que no la cuidemos - para el turismo nacional e internacional y futuras generaciones locales y del mundo del abatido Planeta Azul.

Juan Carlos Cobo Rueda

“Necesidad urgente de incrementar el gasto público”

Dada la inseguridad del País, será muy difícil que el sector privado decida incrementar sus inversiones, porque el “narcotráfico” no va a desaparecer, por castigos duros que reciba, a más del “canibalismo político” de todos por terminar con los rivales.

Ante este panorama, es urgente impulsar la economía nacional, lo cual por las condiciones señaladas, el único que puede hacerlo es el sector público y principalmente el Gobierno Central a través del Presupuesto del Estado, donde los egresos están aglutinados en dos sectores: gastos de capital y gastos corrientes.

Claro que la teoría económica recomienda preferir los primeros, pero temo que el Gobierno no cuenta más que con un modesto “plan anual de inversiones” lo que le obligaría previamente a ampliar dichos programas, o sea un año más de espera, cuando las necesidades represadas del pueblo estarían por desbordarse por la baja inversión pública.

Inclusive, no hay que olvidar que de las asignaciones para inversiones, de los últimos dos años, no más del 20% se ha utilizado, en promedio y que el mejoramiento de las variables macroeconómicas interesa solo a los organismos internacionales y no a la gente que no come.

Iván Escobar Cisneros