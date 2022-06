Cartas al Director / 27 de junio de 2022

Decisiones Difíciles

Pablo Izurieta

Las manifestaciones de la Conaie han producido efectos negativos muy significantes. Daños materiales, empeoramiento del riesgo país, cientos de millones de dólares en pérdidas económicas, vidas perdidas. Los revoltosos han violado numerosas leyes, incluida la que corresponde al artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (Rebelión). Esto los convierte en criminales, y la justa consecuencia de sus acciones debe ser el enfrentar los respectivos procesos judiciales. Pero esto no ha ocurrido, de hecho, el Presidente de la República ha respondido al terror de estas masas con la invitación a dialogar, y con la aceptación a sus demandas. Esto es indignante para la mayoría de la ciudadanía que no apoya el paro nacional. Negociar con un criminal para restablecer la paz debe ser una decisión extremadamente difícil.

El valor de la constancia

Hernán Patricio Orcés Salvador

Ser constante significa que nunca debemos declinar en lograr nuestros objetivos y aspiraciones; debemos siempre luchar por conseguir nuestras metas y llegar a cumplir con nuestros anhelos futuros y para aquello debemos todo el tiempo perseverar y no doblegarnos nunca ante las adversidades. Cada día es un nuevo reto, un nuevo ideal que debemos tratar de cumplir y no amedrentarnos ante las dificultades que se presenten; no es fácil hacerlo, pues tendemos a desanimarnos ante el primer obstáculo, pero debemos siempre dar valor a esa constancia innata que debe manifestarse en nuestro ser para no decaer y mirar con mucha claridad y positivismo ese tan anhelado objetivo.La constancia está determinada por siempre seguir un camino trazado y no desviarnos de ese sendero, no dejar que nos influya el desánimo, la incertidumbre, el temor a fracasar, más bien es importante confiar en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades y por lo tanto, darle el valor a esa fuerza natural para perseverar con una constancia sin límites, hasta arribar a un puerto seguro y satisfactorio. Se dice que la constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Se manifiesta entonces de alguien que persevera en algo, que muestra tesón y constancia. Tiene relación con la perseverancia que significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Víctor Hugo decía: “La mayoría de los hombres no carecen de fuerza, sino de constancia”.

La provincia de sant Elena no anda con mucho paro

Eduardo E. Jiménez

Mientras en gran parte de la Serranía, la Costa y el Oriente: ocurren paralizaciones, movilizaciones virulentas y asaltos a bienes del estado; en la península santalenense los pobladores estamos seguros que mientras más se trabaja más dignidad se gana, se come y se vive sin mayores problemas. Es realmente inexplicable que hemos salido de la pandemia y nos encontramos en nuevo tiempo de virus innovador resultado de un mundo a la deriva por la falta de rectificación. Mientras rectifiquemos y seamos mas dóciles con el Creador vamos por buen camino caso contrario ‘bangandán dijo el cura de Durán’.