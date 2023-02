Cartas al Director / 26 de febrero del 2023

Salinas, ya no es igual….

Siendo pequeños jugábamos carnaval entre la familia y podíamos salir con globos llenos de agua para jugar. A medida que crecía, encontramos las caminatas a lo largo del malecón de Salinas, bajábamos a la playa con la artillería, carioca en mano y balde de globos para jugar carnaval. Con mis hijos pequeños la novedad era prepararse con pistolas de agua y globos en el balde de la camioneta de la tía y no podía faltar la carioca para la diversión.

He notado que este juego cada vez se ha ido convirtiendo en uno mucho más agresivo y ofensivo, en años posteriores ya no solo estaban presentes el globo de agua y la carioca, ahora venían con lodo, huevos, cervezas, orina, lo cual ya no permitía tener un juego de carnaval que sea inofensivo.

Hoy estoy sorprendida al ver cómo un grupo de las nuevas generaciones han tergiversado un juego sano en algo violento, al punto de sacudir un vehículo para luego abrirle las puertas y meterse dentro para mojar a quienes ocuparon el vehículo, sino que a mas de ello hay una notoria falta de valores, descontrol y una hiper sexualidad que cae en la vulgaridad y en el bochorno. Me refiero a un video que circula por redes en donde se observa una mujer, de la cual puedo pensar que estaba pasada de tragos y un hombre, que más bien parece un abusador, en una escena muy despreciable, sin pudor y quienes están a su alrededor celebrando y filmando estas acciones inmorales, demostrando que tenemos una falla social.

Me pregunta lo siguiente: ¿Qué paso con la familia? ¿Dónde fueron los valores? ¿Dónde está la Moral? ¿Dónde dejó la dignidad?

No podemos dejar que esto se vuelva normal, no podemos dejar que los anti valores gobiernen nuestro país, defendamos la moral, recupérenos los valores educación y eso solo lo puede hacer cada familia, hagamos que prevalezcan los principios morales y cristianos y sobre todo una basada en el ejemplo.

Sara María Romero Aguirre

“Aniversario policial, aciago”

El dos de marzo la Policía Nacional del Ecuador cumple su octogésimo quinto aniversario de profesionalización, cuya misión, visión y objetivos constituyen la seguridad interna de las personas y sus bienes así como el bienestar y convivencia social pacífica.

Lamentablemente la política populista de quienes ocuparon temporalmente la presidencia de la república en estos últimos dieciséis años, contaminó profundamente sus valores, formación y disciplina tanto en las bases como en los mandos jerárquicos, los cuales con una tolerancia excesiva facilitaron que se arrebate violentamente la representación legal, judicial y extrajudicial, asumiendo la misma el Ministerio de Interior el 17 de enero del 2011. Desinstitucionalización que fuera santificada con la promulgación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) en el Registro Oficial 19 del 21 de junio del 2017.

Una institución con más de un siglo de vida, requiere de manera urgente recuperar su presencia, formación y doctrina, para lo cual deberá reformar y redactar una ley orgánica de personal y disciplina que regule la carrera profesional, la selección, la formación académica de los aspirantes a personal y oficiales fundamentada en derechos humanos, derecho constitucional y leyes de la república, promoviendo en todo momento una conducta intachable individual y colectiva del personal policial en todas las jerarquías, así como fortaleciendo la efectividad institucional.

Para recuperar los valores institucionales, respeto y dignidad ante la ciudadanía y el país, se requiere reestructurar la institución e investigar a cada uno de los miembros policiales, sancionando con cárcel a quienes estén involucrados en delitos de narcotráfico, lavado de dinero, delitos comunes, violencia intrafamiliar, entre otros y no solamente con la desvinculación.

El gobierno debe asumir dos compromisos esenciales: el primero, mientras no exista una depuración interna de la policía nacional, no llamar a nuevos aspirantes a las diferentes jerarquías, porque se contaminaran y el cáncer se exaltará; el segundo, reorganizar al Ministerio del Interior, eliminando la burocracia de policías pasivos, así como separando de las instalaciones del Palacio de Carondelet sus oficinas. La independencia de funciones es vital para fortalecer la democracia.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Perseverancia

Día tras día…, y comienzan las sesiones: “Ahora trabajaremos brazos, mañana abdomen, pasado mañana piernas…”. Y quien va al gimnasio se ejercita. Se requiere de perseverancia y paciencia para lograr lo que uno se propone: desarrollar musculatura, bajar de peso, mantenerse activo…, sentirse bien. La fe también necesita estar en el gimnasio: para fortalecerse, para crecer, para mantenerse abierta a la voluntad de Dios. Y para asistir a este gimnasio, la fe no tiene que moverse a ninguna parte, ya que el gimnasio está dentro de nosotros, y somos nosotros los responsables de nuestra fe. Y la desarrollamos cuando pedimos, una y otra vez, sin parar, sin desanimarnos, y con paciencia, eso que anhelamos que Dios nos conceda; cuando aceptamos que no todo lo que deseamos y pedimos es bueno para nosotros; cuando confiamos en que Dios nos ama y nunca nos deja solos. No perdamos las oportunidades que la vida nos presenta, para crecer en la fe; abramos nuestros ojos y nuestro corazón, y digamos: sí al amor de Dios.

Mario Monteverde Rodríguez