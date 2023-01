Cartas al Director / 26 de enero de 2023

Los accidentes automovilísticos

Al terminar de leer el artículo "Volqueta arrolló a motocicleta donde viajaban dos hermanos, en Manabí" exijo que todos los conductores tengan conocimiento acerca de sus vehículos y aquellas partes que no estén en buen estado, ya que pueden ocurrir varios accidentes.

Este martes 17 de Enero del 2023 ocurrió un accidente en la parroquia de San Isidro, cantón Sucre, provincia de Manabí. Una volqueta rodó por una pendiente e impactó a una motocicleta en la cual se movilizaban 3 personas: Jefferson Mendoza (quien se dedicaba a transportar personas en su moto y podría tener discapacidad auditiva y del habla, según los policías ) y los hermanos Segundo y María Barre, los cuales tras el suceso lamentablemente fallecieron. En el Ecuador y en general en todos los países son muy comunes los accidentes automovilísticos por varias razones y siempre dejan una consecuencia como fallecidos, heridos, daños hacia el carro, etc.

Por esta razón solicito a los y las conductoras tener conciencia y mantener los automóviles en buenas condiciones, ir a una velocidad prudente, usar cinturones de seguridad, mantenerse sobrio en la carretera y no usar dispositivos móviles al momento de conducir. Por la seguridad de los ciudadanos. Para concluir, el gobierno debe contribuir manteniendo las calles en buen estado, ya que estas también pueden ocasionar accidentes.

Arely Fernanda Zambrano Toapanta

La erupción moderada del volcán Cotopaxi

Después de leer el artículo titulado “Volcán Cotopaxi emite nube de ceniza este 18 de enero”, quisiera hacer reflexionar a las personas sobre este tema, ya que muchas personas lo están tomando a la ligera y no están teniendo su debida protección contra la ceniza y esta puede ocasionar efectos adversos para la salud. El volcán ha estado en constante erupción desde mediados de octubre de 2022 y, desde entonces, las emisiones de gases y ceniza han sido constantes y esto ha causado daños como inundaciones, cortes de electricidad, contaminación del agua potable e incendios forestales.

Para finalizar, me gustaría poder hacer algo para mejorar y tener más precauciones sobre este tema, pero para esto necesitamos la ayuda de todos.

Estefany Pineda

Mujer no es sinónimo de madre

El impacto de la criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también agrava las desigualdades y la discriminación que se supone se buscan erradicar en el Ecuador; sin embargo, las sanciones penales en casos de aborto todavía no han sido eliminadas. Sin mencionar que el gobierno de Ecuador debe estar encargado de garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y tanto el presidente Guillermo Lasso como los legisladores tienen la oportunidad de poner fin a una política inhumana y cruel para incorporarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto, en consonancia con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, la cual debe suspender definitivamente la vigencia que presenta el artículo 19, pues no puede existir un objeción de conciencia institucional ya que tanto en hospitales público y privados es necesario que existan médicos que puedan practicar un aborto. ¿Cuántas vidas más se espera que se pierdan en abortos clandestinos para aprobar, no temporal, sino terminantemente la ley para la despenalización del aborto?

Romina Gabriela Gallegos Uquillas