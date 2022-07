Cartas al Director / 25 de julio de 2022

Recuperemos Guayaquil 1829

Wilson Germán Velasteguí Muñoz

Bolívar pretendía las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas para Colombia. Fracasada la vía diplomática para su objetivo, Bolívar el 15 de julio de 1828 declaró la guerra al Perú. En respuesta el Gral. José de La Mar, presidente del Perú, personalmente llevó su ejército a la frontera norte y tomó las provincias australes de Colombia (Azuay, Loja). La fuerza naval peruana el 22 de Nov de 1828 bombardeó y bloqueó Guayaquil. El comandante colombiano de la plaza, Gral. Juan Illiingworth, abandonó Guayaquil y se puso a buen recaudo. El 1 de febrero de 1829, el ejército peruano ocupó Guayaquil. En la Batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829, el ejército peruano al mando del Gral. José de La Mar fue derrotado por el ejército colombiano al mando del Gral. Antonio José de Sucre. En el Tratado de Girón el Perú se comprometía a retirarse de las provincias ocupadas. Lo hizo con Cuenca y Loja, pero se negó a devolver Guayaquil. Ante esta negativa, Bolívar acorraló con su ejército a los peruanos en Samborondón. El 26 de junio 1829 en la víspera de la batalla decisiva, los peruanos decidieron devolver Guayaquil y suscribieron el Tratado de Buijó, que fue firmado por el Gral. León de Febres-Cordero por Colombia. Inmediatamente Guayaquil fue evacuada por las tropas peruanas y entregada a Colombia, cuyas tropas entraron triunfantes a la ciudad el 20 de julio de 1829. Guayaquil y su provincia (las actuales provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y el sur de Esmeraldas) habían sido anexadas a la República de Colombia siete años antes, el 13 de julio de 1822.

Opinión

Mario Monteverde Rodríguez

El aborto no es interrupción, porque no se vuele a reanudar. El aborto no es un derecho, porque no existe el derecho a matar. El aborto no es seguro, porque en la práctica siempre muere una vida. El aborto no es legal, porque es inconstitucional. El aborto no es libre, porque alguien no eligió. El aborto no es salud, porque el embarazo no es una enfermedad. El aborto no es progreso ya que, al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad, no aporta más que dolor. El aborto no es la solución.

¿Cuál es la intención?

Guillermo Pérez de Castro

¿Qué intención tiene el líder socialcristiano para proponer el federalismo en el país? ¿Será qué, en la hipótesis que desaparezca el estado unitario, está deseando ser el gobernador del estado federal del Guayas? ¿Quién duda de que con mayor fuerza y decisión se exclamaría ¡viva Guayaquil independiente!? ¿Quién duda de que “con el tiempo y las aguas”, como se dice, se alzarían voces insinuando la total independencia, y sugerirían la creación de la República del Guayas? ¿No sería que el gobernador del Estado Federal del Guayas querrá ser después el primer presidente de la República del Guayas? ¿El escudo y la bandera de la nueva República serán los mismos que los del club de fútbol Barcelona? ¿El himno de la flamante República sería la canción Guayaquileño, madera de guerrero? Preguntar no significa afirmar.