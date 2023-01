Cartas al Director / 25 de enero de 2023

Consulta popular 2023

Recibí en días pasados mensajes de dirigentes, uno del sector campesino, otro del sector de la economía popular solidaria; ambos con la misma inquietud, ambos líder y lideresa de sus respectivos sectores. Preocupados por la incontrolable criminalidad y por cómo votar en la Consulta Popular promovida por el Presidente Guillermo Lasso Mendoza. Este escrito va como respuesta respetuosa a estos líderes; mi punto de vista, siempre reiterando que no soy dueño de la verdad, sí dueño de mi opinión. Tenemos ya varias consultas populares o plebiscitos a lo largo de la historia política del Ecuador.

Recordemos la experiencia del plebiscito convocado por ex presidente Lenín Moreno Garcés y apoyado por el entonces actor político Guillermo Lasso Mendoza (actual Presidente del Ecuador) el domingo 4 de febrero de 2018, que desató un total desorden institucional, descontrol de la ley, abandono gubernamental, reclamos populares con cruentas y mortales represiones sobre los manifestantes.



Cierto es que la inoperancia para gobernar de Lenín Moreno, el desorden institucional causado por la consulta popular, más la entrega del país cual pastel en pro de la "gobernabilidad" mantuvo este período con constantes revueltas por el abandono estatal con saldos de muertos y funcionarios de Estado acusados de delitos de Lesa Humanidad.



Organismos de control designados a dedo, desregularización de la banca y un sistema financiero sin controles, ocasionaron que el Ecuador se vuelva atractivo para delito de lavado de activos y bancarización de dineros ilícitos; un estudio del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) calculó en 3.500 millones de dólares el dinero sucio que se lavó durante el año 2021 en el sistema financiero de Ecuador.



El presidente Guillermo Lasso Mendoza convoca ahora a consulta popular, el 5 de Febrero de este año, con 8 preguntas que de manera perversa pretende posicionar en la opinión pública, aseverando en redes sociales que quienes apoyamos el NO somos parte del narcotráfico y del crimen organizado; preguntas que al análisis claramente se nota la intención de someter al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para seguir manejando y colocando a dedo a directivos de organismos de control, tener un estado en indefensión, sin control de la banca, usufructuar sin medida de los bienes del Estado.



Todo lo que el Presidente Lasso proponga al país no es digno de confianza. Las reiteradas mentiras desde sus campañas, su nulo conocimiento en administración pública, reiterados casos de corrupción (el más reciente caso "El Gran Padrino") que involucra a su círculo íntimo familiar y laboral, denotan el 82,19 % del repudio ciudadano (fuente: Perfiles de Opinión).

Las famosas preguntas de la consulta popular no resuelven los problemas estructurales del Ecuador, no solucionan la inseguridad, no generan empleo, no aplican a obra pública, no hablan de salud general y catastrófica, no hablan de educación, no resuelve los graves problemas del agro, no financian proyectos de economía popular solidaria. Por lo tanto, la votación popular aplastante debe ser un rotundo NO. Un pueblo que dice No a la injusticia, a la corrupción y a la mentira es un pueblo digno.

Pedro Pablo Jijón Ochoa

¿Elecciones o qué mismo?

Es curioso cómo al ojo ciudadano cada vez se le hace más fácil aceptar lo banal como si fuera normal; hoy aquello se infiltró en la política y las elecciones están más cerca de un concurso de popularidad que de proceso institucional democrático con un alto sentido de responsabilidad social.

Los candidatos desfilan por pasarelas virtuales ofreciendo desde bebidas alcohólicas hasta un burdo espectáculo de baile; ¿en busca de qué? ¿en serio un voto lo vale?

Estamos a solo semanas de entregar la estabilidad de la administración pública a una feria de talentos; los debates se llenan cada vez más de acusaciones que de soluciones, las plataformas digitales están lejos de formalizarse con la política y, al contrario, es la política la que cada vez sucumbe a una espiral de exhibicionismo donde solo importa quién baila mejor el ritmo del momento.

¿Es acaso triste? No sé, ¿indignante? Quizá un poco, ¿Subjetivo? Mucho.

A este paso, las siguientes elecciones serán transmitidas a manera de reality show (con patrocinio incluido); el pueblo votará por quien abandona la casa y el que quede al final, se gana el cargo; mejor no hablo muy alto.

Queda en manos de nosotros ver que se cumpla lo menos dañino para el futuro político del país; ‘lo mejor’ no se puede decir, porque puede pasar cualquier cosa; solo falta un candidato que diga: “haiga”; quizás lo hay… Por eso me aferro a la primera idea. Hagan un voto consciente, este país aún puede salvarse.

Andrés Elisseo Mancero Mosquera