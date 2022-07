Cartas al Director / 24 de julio de 2022

Exploración turística en el país

Elvis Alberto Herrera Cadena

La estrategia nacional debe partir de una planificación de todo el territorio en donde se resignifique al turismo más allá de una actividad económica, como un fenómeno social que capta la atención y genera dinamismo económico; la creación ciudadana y pluri actoral de la marca país es un inicio. Este proceso debe estar orientado como el cúmulo de experiencias (desde otros países) y sectores productivos (la marca no es solo un logo).Cohesión de la estrategia nacional de recuperación económica desde el Ejecutivo respaldado desde el Legislativo, porque no solo requiere operatividad sino leyes que blinden esas iniciativas.Es fundamental ampliar la visión sostenible hacia la regenerativa, con Territorios resilientes; Derecho de y a la ciudad (sinergia = viva); Turismo de experiencias y como eje de economía circular y naranja.Un turismo estatal que reduce la desigualdad y garantiza la libertad de asociación y emprendimiento.

La Educación y La Oportunidad de Empleo

Julio César Palacio Barberán

El 14 de Julio se abrieron 228 plazas de empleo para ayudantes de recolección de basura; a este llamado acudieron más de 5 000 personas, muchos con estas destrezas y otros hasta con estudios de tercero y cuarto nivel. El programa de educación actual suprimió áreas de estudio que a nivel secundario podrían obtener empleos o crear sus propios talleres artesanales. La cantidad de bachilleres que salen de los colegios ha desperdiciado por lo menos cuatro años de especialización en áreas de manufactura, ropa, calzado, carpintería, metalmecánica, etc.; o en el campo de la minería, tales como orfebres, joyeros y otros; o en el de la construcción, como albañilería, vidrieros, plomeros, entre otros; y los cientos de especializaciones que se derivan de esas áreas, como lacadores, empastadores, armadores, ojaladores, etc. Igual sucede en el campo de la salud, con su alta variedad de actividades, desde trabajos de limpieza, cuidados de bebes hasta de personas con poca movilidad y tercera edad. En colegios ubicados en el área rural, hacen falta materias como conocimiento de suelos, tipos de cultivos, prevención de enfermedades en el ambiente agropecuario, etc. Otros colegios con especializaciones en áreas de transporte, otros con especializaciones en hotelería, restaurantes, pastelerías, dulcerías y otros servicios conexos, o en seguridad ambiental, agua, y alcantarillado, así mismo en electricidad y electrónica. Como vemos son muchos los campos en que nuestros jóvenes han desperdiciado la oportunidad de trabajar, ya que apenas el 30,2% de nuestra fuerza laboral tiene empleo adecuado. Las estadísticas actuales demuestran dónde hacen falta estos trabajos. El Ministerio de Educación está en la obligación de crear este tipo de colegios por especialización, para lograr colocar a sus graduados, en un tiempo razonable.

Inclusión o protagonismo

Paula Pettinelli Gallardo

Uno de los objetivos del milenio es reducir la desigualdad y muchos organismos, instituciones, países y empresas han impulsado campañas inclusivas con especial énfasis en la comunidad que se identifica como GLBT (sin entrar en detalles de más denominaciones relacionadas). Mucho se dice del “interés económico” que hay detrás de estas iniciativas (se afirma que las parejas del mismo sexo generan ingresos superiores a las heterosexuales). Pero más allá de si todo se vale o no para la rentabilidad de las empresas, me pregunto por qué la inclusión efectivamente ejecutada (o con la suficiente presión) es altamente evidente solo en ese caso. ¿Qué pasa con las personas con diferencias físicas, intelectuales, etarias, sociales? ¿Por qué mercados económicamente interesantes como los mayores de 50 años no reciben campañas masivas de productos a la medida? ¿Por qué la promoción de espacios de diversión, formación, ocio, estudio y trabajo para personas con discapacidad sigue muy lejos de los niveles que se le han otorgado a las comunidades con identidad de género alternativa? Me pregunto cuál es la vara que determina qué tipo de inclusión urge más y por qué el concepto parece haber sido secuestrado por unos pocos, mientras muchísimos otros siguen esperando el espacio y las oportunidades que por derecho merecen en la sociedad.

Cierre inesperado

Para quienes nos deleitamos en el placer de la lectura a través de su más tradicional medio, el libro impreso, nos ha causado extrañeza y no poca pena el inesperado cierre de Librería Española. Sí, en efecto aquel emblemático local ubicado en la Av. 10 de Agosto frente al parque de El Ejido, ha cerrado sus puertas y dejado de funcionar. Creo que con esto, se cierra también una época romántica de aquellas librerías que eran todo un símbolo en el centro histórico de nuestra ciudad, lo cual es un indicio de la decadencia de ese sector urbano. Las librerías actuales han preferido la comodidad de los modernos y grandes centros comerciales. Conozco de buena fuente que la librería que cerró, funcionará en un nuevo mall que próximamente será inaugurado, siguiendo la tendencia. No será lo mismo, pero al menos podremos seguir disfrutando de su atención y vigencia.