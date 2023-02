Cartas al Director / 24 de febrero del 2023

Turismo de borrachera

Una de las más básicas decisiones, cuando se realiza planificación turística, es determinar el tipo de turista que un territorio desea recibir. Evidentemente según la estacionalidad u otros factores geoeconómicos, los flujos serán diversos durante el año. Esto es, hay tiempo para familias de otro país y, en otros períodos, quizá los visitantes sean de la tercera edad. Así se arma una estrategia planificadora, que luego se transforma en acciones de mercadeo, desarrollo de producto, ofertas, canales de distribución, entre otros.

Estos planes deberían guardar alineación entre normas de diversa escala, como por ejemplo la Carta Magna, en la cual se establece de forma clara y explícita que toda actividad económica deberá estar acorde a principios de sostenibilidad y en busca del bienestar de las comunidades receptores y de sus visitantes. Un turismo que enriquece, educa, alimenta, de forma que las experiencias son inolvidables.

En esta alineación debería estar también la concordancia, de los planes estratégicos de turismo cantonales, con el Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades, de los dos planes de desarrollo turístico aprobados por ley (2021-2025 y el otro al 2030), de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, entre otros. Todo esto bajo un tema legal que regula que no exista abusos entre los elementos del, ya complejo, sistema turístico.

Para dar cumplimiento a toda esta planificación, hay una institucionalidad a la cual el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización menciona tácitamente cuales son las responsabilidades a nivel nacional, provincial cantonal e incluso parroquial. Creando así un marco de trabajo mancomunado (aunque sea en el papel) que responda a lo ya mencionado sobre la planificación turística.

Sin embargo, en el chuchaqui de los carnavales del 2023, hay varios temas que salen a flote. El primero la descoordinación nacional sobre el funcionamiento, control y monitoreo del turismo. La imagen que se brinda es de completo abandono a normas básicas de convivencia y respeto. Como si le hubieran entregado al turismo y a los visitantes, patente de corso, para que en cualquier lugar, se haga lo que les da la gana, a pretexto de un feriado que en vez de fiesta y confraternidad, muestra cada vez más irrespeto y abuso de las comunidades anfitrionas.

Esta institucionalidad fallida, permite que se creen una especia de guetos, donde por temporalidades todo está permitido. Me imagino que dirán las familias que viven en estos lugares, que mensaje reciben los niños de sus visitantes, que imagen queda en los ancianos de quienes abusan de la cordialidad que es la característica de los rincones del país. Para todos quienes están en el sistema turístico, parece ser mejor, mirar al otro lado y ordenar que pasada la barbarie se recoja la basura, pero ¿cómo limpiarán la destruida imagen que queda?

Otro tema, es que no existe un modelo del turismo del país, en el cual se aborde claramente a quienes queremos de visitantes. Creamos lugares propicios para el turismo de borrachera o sitios donde prime el ecoturismo, el turismo cultural, deportivo, etc. Parece que, quienes tienen la batuta sobre la construcción del Ecuador Turístico, piensan que este tipo de turismo de alcohol más irrespeto, solo pasa en otros lugares y no se paran a mirar que esto ya no es nuevo en el país y que no solo es eso, sino que el turismo también ha ido gentrificando lugares, sobresaturando destinos y causando un malestar local, porque seguramente al otro día de la borrachera, los vecinos que tuvieron que limpiar su casa estarán más cerca de la turismofobia, que de adoptar al turismo como un sector de desarrollo local.

Finalmente, y sin ser un hecho menor, la cultura turística del visitante y del anfitrión debe ser tarea principal de los actores del turismo. Es importantísimo retomar la idea de educar al turista para que cuando viaje, en sus maletas empaque respeto al otro, educación, solidaridad, comercio justo, etc. De la misma forma los anfitriones, para que sean estos quienes implementen sus protocolos culturales y de igual forma no caigan en la mercantilización del turista y l dejen de percibir como un ser humano con quien compartir y lo miren como un cajero automático a quien exprimir.

Hay una mezcla de vacíos que permiten esto y que en el chuchaqui tienen más relevancia. Una ley obsoleta de turismo (la vigente es del 2002) y un alejamiento de los planes a diversa escala pues no tienen linealidad, peor armonización en las metas y objetivos. A esto hay que sumar una gestión política local que parece estar convencida de que dar circo al pueblo es mejor que velar porque el visitante no sea un transgresor de la cultura y los valores locales. Pero algo si es más evidente que todo, hay un sistema turístico al garete, sin una gobernanza participativa que se siente a discutir estos temas de fondo, que se pregunte si acaso el fin es traer personas que desbocan sus instintos, como modelos a seguir por quienes habitan esos lugares permanentemente, por lo niños, niñas que seguramente saborearon lo peor que tiene el turismo para dar.

Creo que el turismo es uno de los principales sectores a desarrollar hoy, cuando estamos en los albores de la dependencia en el petróleo. Hoy que debemos pensar en el día después de exportar el último barril y que no debería encontrarnos desprevenidos. Un turismo que se alinea con los verdaderos problemas, como la pobreza, la contaminación de los mares, la movilidad urbana, entre muchos otros aspectos. Un turismo de intercambio de culturas, donde cada visitante muestra lo mejor de sí, más no ese turismo de borrachera, de desperdicio, de odio al lugar donde visito, que lo único que deja es una sensación de gratitud cuando se los mira regresando a sus casas, donde por cierto no sé si les gustaría que montásemos en su patio uno de estos espectáculos.

Enrique Cabanilla

El odio, el miedo y la estupidez

¡Nos ganaron! Precisamente fuimos derrotados por el odio, el miedo y la estupidez y no por otras variables que actúan en las lides políticas como actualmente podrían ser los planteamientos programáticos, las proclamas de luchar contra la corrupción, la narcopolítica y el cambio institucional del Estado en ciertos estamentos del Poder.

Y se sabe que el odio divide y divide de tal manera que la unidad de una patria libre se ve amenazada por grupos que lo único que buscan es acabarla primero para instaurar una ideología que será eterna, lograda violentamente o de a poco, el resultado es el mismo. La unidad familiar corre peligro como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela porque allá importa más el Estado que la persona. Para mantenerlo así cualquier manoseo es legítimo en los resultados electorales. El odio a la persona que quiere libertad es patético y para asegurarlo sin ningún cambio debe estar controlado por el Partido único. Se persigue y se desaparece la disidencia. En el Ecuador hay un partido dirigido desde el exterior que quiere emular nuevamente esas prácticas , sus títeres urbanos y rurales también lo añoran. Sí, nos ganó el odio a la libertad individual y su opinión.

El miedoso que no dice nada, que no vota, que deja pasar cualquier abuso para no comprometerse, para que no haya la retaliación asegurada o que no le importa un comino lo que suceda, son artífices de la derrota. Sí, el silencio es cómplice de las vicisitudes que lleguen a suceder, por eso, el voto nulo es un voto contradictorio con la conciencia personal, es en definitiva amoral. Lo único que se asegura con el miedo es que a lo que se tiene ese recelo mayor se instaure en el futuro . Muchas veces y por este motivo resulta difícil que en el futuro impedir los abusos consentidos con el voto nulo. De nada sirve el arrepentimiento posterior cuando un sistema de opresión se instaure en nombre del Estado. Sí, nos ganó el miedo a participar.

La estupidez es patrimonio solamente del estúpido, del que hace estupideces o sea aquello que hace daño al propio individuo o a un conglomerado. La mayor estupidez de las personas es creerse ungido, irremplazable, el mejor de todos dentro de un sistema de libertad política. La estupidez de pensar así impide el dialogo sincero entre personas, impide el compromiso leal a una causa, impide un camino común consensuado y confunde sobremanera. La oposición a que un sistema como el cubano y sus engendros se instaure nuevamente estuvo lleno de personas aisladas de ese compromiso tan necesario en nuestro país. Nos gano aquella estupidez.

Alfredo Gallegos Chiriboga