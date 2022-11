Cartas al Director / 22 de noviembre de 2022

Escupiendo al viento

Mauricio Cevallos

Ya es tiempo de que nos hagamos responsables de las decisiones electorales que realizamos. Somos presa de un mal crónico: luego de haber elegido representantes que nos decepcionan por las razones que sean, les echamos la culpa a ellos. Cuando en realidad la culpa es nuestra, porque nosotros fuimos los que los pusimos en el poder. Actualmente desaprobamos ampliamente la gestión del gobierno y no nos hacemos cargo de que nosotros somos los únicos culpables de este hecho. Fuimos nosotros los que elegimos un presidente y fuimos nosotros también los que elegimos una asamblea totalmente opuesta a este presidente, y lo peor de todo, dándole mayoría a los representantes de esa tienda política nefasta como es el correísmo. Con esta situación adversa, no es raro que el gobierno no funcione, pues el presidente no gobierna como un rey: sus decisiones pasan por el filtro de la asamblea. Todos vimos como la asamblea, envenenada por el correísmo, intentó sacar al presidente de su cargo al impulsar una revocatoria, con lo cual las intenciones de los ex “verde flex” quedaron desnudas: su oposición no es democrática, es la oposición autoritaria a todas las personas y todas las ideas que no van de acuerdo a su culto político (y sí culto, porque tiene en el expresidente prófugo a su mesías cuyas ideas zurdas y patológicas son repetidas fanáticamente, al pie de la letra, por sus partidarios). Por tanto no es una oposición inteligente que aporte, simplemente estorba. ¿Desaprobación al gobierno? Más bien autodesaprobación por seguir votando sin pensar, sin sentido común, con resentimiento, con egoísmo, con interés. Ya es tiempo de que maduremos, pues solamente está en juego nuestro futuro y el de los demás.

NORMAS FIDIC

Marco A. Zurita Ríos

Para nuestros técnicos suena desconocido estas normas, no están en la lista de uso cotidiano. Se trata de un conjunto de especificaciones técnico – administrativas prácticas agrupadas en libros de acuerdo al tipo de contrato, que permiten agilizar y facilitar los procesos de contratación, ejecución y cierre de un proyecto de infraestructura mediante la utilización de modelos de contrato estandarizado, de ámbito nacional e internacional para el sector público y privado, elaborados por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), actualizados cada año desde 1957. A pesar de ser una herramienta bastante utilizada en la Unión Europea, no ha sido muy bien acogida en América Latina, de hecho, en Ecuador habrá dos o tres proyectos no más (Metro de Quito). Será por la idiosincrasia o por falta de socialización. Para cubrir la segunda razón, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP), ha organizado un conversatorio, que permitió la difusión de las fortalezas de este tipo de contratos, saludamos por esta brillante iniciativa a la Comisión de Asuntos de Interés Provincial y Nacional y, sugerimos escarbar un poco más en este tema para que sus miembros estén capacitados, no solo para hacer el efecto multiplicador de los libros: rojo, amarillo, verde y plata, sino que éstos puedan servir de referencia para la edición de la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que mucha falta hace.