Cartas al Director / 22 de marzo del 2023

Intento de destitución al Presidente

Que vergüenza da como ciudadano de este país, ver cómo estos asambleístas de quinta en vez de abordar los reales y profundos problemas que tiene el Ecuador, malgastan el tiempo tratando de destituir al primer mandatario sabiendo que ello traería recesión al país, desempleo, pobreza, y frenó a la inversión extranjera motor del desarrollo que no logran entender estos bien pagados antipatrias. Se ha demostrado jurídicamente que el empresario presidente Guillermo Lasso no el político, jamás incurrió en ninguna causal que la corte constitucional pueda utilizar para dar paso a un irresponsable juicio político y destitución, todo el país espera que la honorable corté emita una ejemplar resolución en defensa de los inmensos intereses de la nación y no prestarse para estos mal intencionados juegos de desestabilización a los que por desgracia ya le han pasado factura al Ecuador en su conjunto.

Andrés Izurieta V

Podrán pensar en el Ecuador

Los ecuatorianos no queremos que nos representen en las funciones del Estado: corruptos, ineptos, violentos, narcopolíticos y oportunistas que buscan beneficiarse de la convulsión. Queremos estadistas y patriotas comprometidos con el desarrollo del país, capaces de presentar y ejecutar planes y propuestas, de dialogar para encontrar consensos en la diversidad, que respeten los recursos públicos mediante una gestión ética y transparente, que realmente luchen contra la corrupción, el crimen organizado, eviten la impunidad y recuperen los recursos públicos robados. La falta de líderes comprometidos con el bien común, nos ha convertido en un país que no estimula la inversión para generar empleo, que aleja el turismo, y nos ubica en los primeros puestos regionales de violencia y delincuencia, cuyos índices, hace poco tiempo, eran inimaginables dentro y fuera del Ecuador. Será posible que por amor a sus familiares, amigos y a sus conciudadanos, quienes lideran las funciones del Estado realicen sus actividades con patriotismo, despojados de odio y de sus intereses personales, para legislar, gobernar y ejercer justicia con ética, eficiencia y transparencia. Los ecuatorianos esperamos esa actitud impostergable para no terminar de sucumbir como lamentablemente ocurre con muchos países hermanos.

Mario Andrade Trujillo

Encrucijada al presidente Lasso

Cada vez se vuelve ingobernable nuestro país, a veces por la inoperancia, falta de madurez política y preparación Académica pues más del 50% carecen de una cultura general de los Asambleístas ,que los que fueron elegidos por el pueblo sean ahora los más viles detractores del Régimen. Nunca en nuestra Historia han sido los Asambleístas. los más recalcitrantes opositores del Régimen que preside Guillermo Lasso.

Los Asambleístas buscan tumbarle al Presidente, escogiendo cuales causales se amoldan ¿Acaso pretenden causar una estampida social, juntamente con los grupos antagónicos como los indígenas, liderados por Leonidas Iza quien maneja a su antojo a sus vasallos, que cuando van a las marchas no saben porque están allí?. Los asambleístas buscan el modo de tumbar al Presidente, esa actitud y esas funciones, son solo los Miserables que no les importa que se desangre el país. Los otros Partidos como el Social Cristiano con su líder Esteban Torres quiere aplicar el artículo 129 numeral 2, que dice "Peculado, Cohecho y enriquecimiento Ilícito",¿ Qué barbaridad y falta de ética, hasta le pusieron por incapacidad mental, Que latrocinio de estos mal llamados defensores de la Patria ?.

Solo entran con ansias de robar de desprestigiarse entre ellos, pero el trabajo de la Institución es laborar por el bien del pueblo conjuntamente con el Presidente. Está en manos de la Corte Constitucional dirimir este entuerto, para que el país no se vaya al precipicio.

Luis Mario Contreras Morales