Cartas al Director / 22 de enero de 2023

Un padre ejemplar

Un padre ejemplar no es aquel que le complace a su hijo/a en todos sus aspectos de la vida; de la misma manera, un padre ejemplar no es aquel que le hace sufrir múltiples carencias en su vida. El padre ejemplar sería aquel que le enseña a su hijo/a a desarrollar sus virtudes. Aquel que apoya las cualidades de su hijo/a y las ayuda a mejorar. Por ejemplo, si un padre de familia tiene un hijo el cual tiene un excelente desempeño en matemáticas, pero un pésimo desempeño en inglés pese a que el padre ha intentado ayudarle todo lo posible para mejorar, el desempeño no mejora… Pero a diferencia de inglés, en matemáticas ocurre lo contrario y resulta que el niño es brillante para las ecuaciones. El padre comprende que no hay mucho que hacer para ayudar en inglés, pero sabe que ante sus ojos podría estar presente el próximo Pitágoras, y lo ayudaría a mejorar su habilidad. El niño sería feliz porque tiene a su lado a un buen padre… Uno ejemplar. Esto en realidad no ocurre en todos los casos pues resulta que los padres tienden a tratar de mejorar algo que no tiene mejora; no importa cuánto se esfuercen en tratar de hablarles a sus hijos para que mejoren; no lo harán. Los padres que ven defectos en sus hijos mas no sus virtudes y no los ayudan a mejorar solo tratan de “arreglar” esos “defectos” que ven. Es por eso que la mayoría de adultos no sabe qué rumbo toma su vida, viven sin emociones, guiados por los sueños de unos padres que no apoyaron sus virtudes y no lograron comprender para qué eran buenos de pequeños y dedicarse a eso. Por eso es necesario una figura paterna que te apoye tanto física y emocionalmente para encontrar lo que a ti te apasiona.

Carlos Iván Ortiz Huisha

Pensando… ando

Vamos como el cangrejo… Para atrás. Mucha tecnología y todo, pero cada vez pensamos menos; mucha ropa fina y andamos desnudos de valores; mucho zapato de marca y no pisamos la realidad. Vamos por la vida tomándole foto a lo que comemos, bebemos y hacemos, pero realmente no vemos nada…

¿Cómo creen que nuestros antepasados pudieron tener esa casita, esos terrenos que ahora andan peleándose por heredar? Pues ellos no andaban aparentando, trabajaban para vivir, no para derrochar; se vestían para cubrirse del sol, el frío y el agua, no para restregarle al vecino que tiene más plata… Calzaban sus pies para cubrirlos y protegerlos, no para competir sobre quién tiene los zapatos más caros… Ellos, para enamorar, cantaban, escribían un poema, una carta; no les decían: ¡Entonces, sí o qué!... por mensaje de texto. Hasta los ladrones eran de otro nivel; poco les faltaba para pedir disculpas (sin generalizar)… se equivocaban por hambre… Ahora lo hacen con total conciencia y maldad, para droga, vicio… y por vaguería; quieren tenerlo todo sin hacer nada.

¡Vivimos en un estado de terror! Y existen seres que piensan solo en el yo quiero, creen que el estatus les otorga derechos…, que son más que los demás; no comprenden que los delincuentes han “trabajado” con más inteligencia; lo han hecho unidos, en un solo bloque; ellos coordinan sus delitos mejor de lo que las autoridades coordinan las leyes… ¡Señores!, o nos acostumbramos y aceptamos este infierno, o huimos de nuestra patria (los que puedan); o pensamos como seres inteligentes antes de hablar y de actuar. Es hora de poner de moda la honradez, la justicia y el respeto.



Aissa Pazmiño Real

La tecnología

Después de la pandemia se ha implementado varios medios y dispositivos tecnológicos tales como zoom, classroom, meet, etc. A pesar de esto, cuando se retomó las clases presenciales se prohibió el uso del celular en los establecimientos escolares a causa de que los docentes vieron innecesario el uso de la tecnología en estudiantes ya que podría causarles distracción. Me pregunto: En lugar de impedir que los alumnos nativos digitales usen sus celulares en los establecimientos de la institución, ¿por qué no mejor educarlos con un buen uso de la tecnología?

Por otro lado, si la institución educativa tuviera otro pensamiento, se tendría precisamente ideas innovadoras y creativas; de este modo se desarrolla en los estudiantes la libertad responsable. Pese a que muchos docentes estaban en desacuerdo con el uso de dispositivos móviles en las aulas ya que existe la posibilidad de distracciones, es una herramienta potencial. Algunos de los muchos motivos por los cuales el uso de celular es positivo son: Investigación inmediata, Registro de clases, Organizador estudiantil, Notas de voz, Conexión, etc. A mi modo de ver, el uso de celulares sería una herramienta muy útil en las aulas para los estudiantes como para los docentes porque, además, se creará en los estudiantes la libertad responsable; esto significa que se va lograr que cada estudiante sea capaz de elegir, siendo así independientes y desarrollando su personalidad ya que actualmente somos testigos de que la sociedad ha deteriorado este concepto.

Anai Alexandra Caisachana Acosta

¡Gracias!

Después de vivir los acontecimientos que pasaron en Guayllabamba el sábado 14 de enero del presente año, me complace comunicarles que, actualmente, la parroquia de Guayllabamba se encuentra recuperándose después del desastre natural ocurrido; los trabajos de limpieza y recolección de escombros de la inundación se realizaron los días 14, 15 y 16 de este mes. La Unidad Educativa San Francisco de Quito fue una de las infraestructuras afectadas y tuvieron que suspender sus actividades durante 2 días; a la fecha presente ya han retomado sus actividades académicas, gracias a la ayuda de los padres de familia de la institución y de los bomberos de la parroquia.

Extiendo un agradecimiento a todos los que se unieron en las tareas de limpieza ya que fueron de gran ayuda para normalizar las actividades en Guayllabamba.

Dave Nicolas Tupiza Calderón