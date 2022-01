Cartas al director / 22 de enero de 2022

Burla a los jubilados

Ansiosos y expectantes estuvimos los jubilados por recibir el primer mensual del año, con la ilusa esperanza de un incremento razonable en nuestras escuálidas pensiones, pero ¡oh sorpresa! los “sensacionales” aumentos fluctúan entre los USD 0,80 a USD 3 que, como bien dicen, nos alcanzará para comprar unos pocos limones o un litro de leche al mes.

No es posible que, mientras los funcionarios, políticos y asambleístas ganan miles de dólares mensuales, al jubilado, que sacrificó gran parte de su vida al servicio de la patria, se lo menosprecie y trate con tanta indiferencia y frialdad que, hasta nos da la impresión de que se trata de una burla.

A propósito nos preguntamos ¿Se llegará, algún día, a recuperar los millonarios robos que se dieron en el IESS con la venia y encubrimiento de sus directivos y autoridades en perjuicio directo de sus aportantes? Hasta la fecha nada se ha hecho, tan solo son rumores y fogonazos para mantenernos aletargados y tranquilos; mientras los corruptos y sus familias gozan de estas mal habidas fortunas en el extranjero.

Fabiola Carrera Alemán

Inseguridad en Quito

En las primeras semanas del año se ha visto un incremento en los casos delictivos en locales, casas e incluso las mismas calles de la capital y la ciudadanía teme por sus vidas y las de sus familias ya que no ay quién dé una ayuda en su llamada de auxilio, ya que como es evidente existe una clara carencia en personal de la Policía Nacional, por lo que el persona disponible no da abastecimiento a muchos de los lugares de la ciudad, por tanto los delincuentes toman control de esos sectores y una vez ya apoderados de esos lugares no hay quién los detenga, sus actos suceden en cuestión de segundo en cualquier hora del día. Al instante no se culpa a la Policía por ineficiencia, al contrario, se le agradece por tratar de abastecerse para toda la ciudad, pero se pide de la manera más cordial posible a las autoridades a cargo del ministerio de seguridad que se aporte económicamente a la Policía, para que pueda dar la seguridad que nosotros como ciudadanos merecemos y así se pueda garantizar el derecho a la seguridad que como humanos necesitamos. Es de esta manera que se pide de una manera cordial que las autoridades escuchen la voz de las personas que claman por seguridad en esta ciudad donde el crimen toma control a diario.

Jordy Bahamonde

Nuevo Formato

Soy lector de EL COMERCIO por más de medio siglo por lo que he sido testigo de su trayectoria de buenos y malos momentos que ha tenido que atravesar siempre en defensa de la libertad de prensa que ha pretendido ser acallada por gobiernos que no han tolerado la crítica. El legado de los ilustres pillareños hermanos Mantilla Jácome sigue vigente cuando su obra maestra perdure en el tiempo y mientras siga sus derroteros de vanguardia de los diarios de Latinoamérica. Por fortuna, EL COMERCIO, tiene en su planta editorial prestigiosos y capaces redactores que garantizan su nivel profesional. Su nuevo formato está acorde con las exigencias de una nueva época.

Bolívar Brito Santos