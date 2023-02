Cartas al Director / 20 de febrero del 2023

Guerra a drogas, a la pobreza y descontrol en colegios y hogares

Eliminando la tabla de porte de drogas bajará criminalidad. Colegios deben suscribir contrato con los padres para que expulsión sea inmediata caso se compruebe acoso, procacidad verbal o visual de sus estudiantes en redes, o porte de drogas, incluido alcohol. Reformando Ley de Servicio Público y eliminando puestos políticos de libre remoción, que potencian discrecionalidad en asignación de contratos y puestos, bajará corrupción. Banco del Estado debe invertir más en barrios pobres. Debe normarse para que empleados públicos y privados teletrabajen lo más que se pueda, o cerca de su residencia, sin tiempos muertos de transportación, aumentando horas en hogares. Las guerras – de cuya crueldad poco se topa en textos educativos- son “una categoría muy especial de violencia, porque es colectiva, directa, personal, intencional, organizada, institucionalizada” (Van der Dennen, 1986). Hay que dar la guerra, pero a la droga en todos sus niveles, a la pobreza y a descontrol en colegios y hogares.

Diego Fabián Valdivieso Anda

La planificación y la justicia social

En décadas pasadas, los académicos basaban sus estudios en los procesos de planeación, tanto en el análisis del contexto y propuestas urbanas deseadas, eludiendo aspectos de ciudad deseable, de tal manera que se presentó de forma aislada y desvinculada en el desarrollo de la ciudad física. Todas las teoría del pensar en qué y el cómo debe ser una ciudad desde el punto de vista teórico a la materialización de su planificación, se ven irrumpidas por teorías abstractas que desenfocan los aspecto primordiales referente al contexto social, sus condiciones, realidades y necesidades. Se delinean técnicas y estrategias de un modelo racional donde surge la teoría urbana y la teoría de la planificación que centra sus ideas en buscar estrategias y directrices racionales integrados como: el desarrollo, la justificación del planeamiento, la dependencia de la planificación efectiva de su contexto social y la concepción de una ciudad justa.

Este 20 de febrero se conmemora el "Día Mundial de la Justicia Social", los objetivos y metas planteadas por todas las naciones tienen el compromiso de reafirmar los objetivos de la Cumbre Mundial para "la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)", y desde una planificación formular estrategias que permitan una justicia social efectiva y asertiva, fortaleciendo las políticas de estados para una integración y participación plena que refleje la necesidad de la dimensión social.

Vicente Mera Molina