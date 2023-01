Cartas al Director / 20 de enero de 2023

Aprovechar el tiempo

Si durante la semana le resulta difícil mantener contacto con sus hijos, porque tiene que trabajar y no los ve hasta la noche, cuando ya duermen; si nota que va pasando el tiempo y esa relación se torna más escasa; si tiene que realizar desplazamientos a otras partes, y no puede siquiera contemplarlos, tal vez tenga que plantearse cómo hacer para cumplir tantas cosas a la vez, sin dejar de compartir con ellos. Algo que puede ayudar, es aprovechar el tiempo de la mañana. Es decir, aquellos momentos que van, desde que se levantan sus hijos, hasta que se quedan en el colegio. Allí tiene una serie de actividades que harán que ellos no lo olviden, y que usted también los tenga presentes durante todo el día. En ese corto tiempo, usted tiene la oportunidad de hacer muchas cosas: acompañarlos a desayunar y a coger el bus; abrazarlos muy fuerte y animarlos a que tengan un buen día; hacerlos reír y decirles simplemente que los quiere; darles la bendición, y si usted puede, llevarlos al colegio, y…, vaya pensando en qué cosas más hacer… No se imagina usted cómo estos detalles son una muestra concreta de estar en la vida de los hijos. Sólo es cuestión de probarlo…, y ustedes nos contarán. ¡Ah!, y en las tardes, si puede, llámelos a la casa. Recuerde que la voz les comenzará a cambiar; que los zapatos cada vez les quedarán más pequeños; que muchos de sus juguetes se guardarán en la cajonera; que ya no le pedirán su mano para caminar. Luego, cuando menos se dé cuenta, ya habrán partido, y si usted no les ha regalado tiempo, es difícil que ellos se lo vayan a regalar cuando usted ya esté solo en casa; porque recuerde…, los hijos transmitirán…, lo que usted les dio…, o dejó de darles. Tiempo de la mañana…, aprovéchelo.

Mario Monteverde Rodríguez

Nuevo Director de la Academia Nacional de Historia

El viernes, 6 del presente mes, a partir de las 9h00, en la patrimonial Casa Alhambra, sede de nuestra entidad, se llevó a cabo la sesión de Junta General en la que participaron todos los Miembros de Número.

Se inició con el amplio y enjundioso informe de labores que presentó el Dr. Franklin Barriga López, quien presidió la Academia, en calidad de Director, por dos períodos consecutivos, con una duración de cuatro años, en los que cumplió infatigables actividades, a nivel nacional e internacional, por ello y por unanimidad se le brindó un voto de aplauso, con el reconocimiento Summa Cum Laude (con máximas alabanzas o sumamente destacado). El Dr. Barriga López, que es el Presidente del Congreso Americano de la Libertad, que congrega a las Academias Nacionales de Historia de nuestro continente, seguirá brindando su colaboración a nuestra entidad como Director de Honor.

Por disposiciones estatutarias se efectuó la renovación del Directorio, para lo cual se realizaron las elecciones entre los Miembros de Número, en las que fue elegido, por unanimidad, el Dr. César Alarcón Costta como nuevo Director, para el período 2023-2025.

Patricia Londoño López