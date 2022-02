Cartas al director / 19 de febrero de 2022

Inconstitucionalidad sobre el aborto

Me refiero al artículo de Dessirée Yépez: El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 53 dice: El niño (a) y la adolescente tienen derecho a estar protegidas contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral.

El Estado debe protegerlos, la Sociedad cumple un rol importante porque no debe permitir la imposición de una minoría, la Familia es el pilar fundamental donde la madre adolescente y su hijo deben ser acogidos con responsabilidad y amor, ojo que no es una utopía.

Muchas madres son niñas y adolescentes, en épocas pasadas lo han sido, no es nuevo el tema, sin embargo la clandestinidad para practicarse un aborto o que se legalice éste, no cambia el tema de fondo, donde la carencia de solidaridad, la falta de valores, el machismo, el feminismo, la violencia y el miedo abunden.

Francia Lasso Aldeán

TLC con China

No hay duda que hoy en día todos los países buscan firmar Tratados de Libre Comercio, no solo para alcanzar metas económicas sino que hay una visión diferente en las Relaciones Internacionales. La Diplomacia se la vive con acuerdos comerciales y con resultados positivos en el ámbito económico. Está muy bien esta perspectiva, sin embargo no se pueden dejar de lado aspectos importantísimos en estas Relaciones y Tratados. La Política Exterior de un país no puede basarse solo en el aspecto económico, debe ser la Voz del Ecuador la Cancillería, con aspectos comerciales, aspectos geopolíticos y de Intereses del Ecuador para el desarrollo y alcance de logros en todos los órdenes para su población. La firma de un Tratado de Libre Comercio con China, (TLC) a no dudarlo, un coloso que ocupa un honroso segundo puesto en la economía mundial, tiene varias aristas a considerar. No incursionaré en aspectos de Derechos Humanos, ni en la Ética de sus gobernantes -siendo ello motivo de otro análisis- sino en el aspecto estrictamente comercial, económico, en el cual se debe tener mucho cuidado en las consideraciones antes de la firma de tal Tratado.

El articulista Francisco Rosales Ramos en su artículo (09/02/2022) dice: “No importa el color del gato, mientras cace ratones”. Esta expresión cae bien al plantear el análisis sin las consideraciones arriba expuestas. Pero hay un asunto que debe quitar el sueño a muchas empresas ecuatorianas. Si bien es cierto que los que tendrán mucho beneficio serán las empresas que exportan productos como banano, camarón, atún, cacao, flores etc. pero hay otras empresas que han surgido y ahora después de la pandemia están tratando de “levantar la cabeza para poder respirar” que, sin lugar a dudas serán las que lleven la peor parte.

China con una población de 1 400 millones de personas, con salarios bajos y sus productos manufacturados baratos, harían invasión en el mercado ecuatoriano hasta saturarlo con precios tan bajos, lo cual ocasionaría la quiebra de empresas nacionales, con pérdida de plazas de trabajo. Por lo mismo, hay que desear que el equipo negociador para este Convenio o Tratado Comercial sea compuesto por verdaderos expertos sin olvidar las áreas sensibles.

José Arias O.