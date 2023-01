Cartas al Director / 18 de enero de 2023

Lucha por lo derechos de la mujer

Me gustaría expresar mi descontento sobre cómo actualmente se percibe la lucha por los derechos de la mujer. Creo que en realidad, la ignorancia ha inundado tanto las mentes de las personas que llega a ser enfermizo. Un día tras otro me topo con una o dos personas que tiran al aire chistes machistas, casi siempre me es inevitable pensar en cuántas mujeres deben pasar situaciones desesperadas para que hagan burla de su situación; en realidad, no es algo ajeno a nosotros la violencia a la mujer. Desde siglos atrás hemos percibido cómo el rol femenino ha sido oprimido en diferentes ámbitos y ahí es cuando surge el feminismo , como un movimiento que pretende reclamar y eliminar esa opresión que hasta el día de hoy se sigue viviendo. Es increíble ver cómo la gente se queja sobre eso, cuando estamos poniendo a funcionar lo que se supone que deberíamos tener ¡por ley!.

No puedo salir tranquila a la calle porque siempre estoy pensando en qué me puede pasar, porque a los ojos de cualquier varoncito probablemente me vea como carne fresca y, según algunos, es mi culpa por ser ¿"provocativa"? Espero que lo que provoque revuelo no sea mi apariencia sino mi discurso. El feminismo no pretende buscar superioridad de género, pretende buscar equidad , saber reconocer que ambos roles tenemos diferencias y aprender a convivir con ellas sin necesidad de oprimirnos unos a los otros. Entonces, ¿qué hay de malo en la lucha?, porque día tras día escucho a gente quejarse y quejarse porque un monumento está roto. ¿Pero cuando se le arrebata la vida a una mujer? ¿Acaso un monumento importa más que la vida de miles de mujeres a las que no les han hecho justicia? Porque el gobierno prefiere mil veces arreglar la bendita escultura antes que invertir en la justicia ecuatoriana.

Como estudiante, cada vez me sorprende más ver qué los llamados "adultos" , que deberían ser ejemplo de los jóvenes , tienen las opiniones más podridas y retrogradas que hube escuchado alguna vez; muchos de ellos incluso apoyan que la mujer sea oprimida! Me niego a justificar eso con la frase: "es que son de otra época". Somos humanos, evolucionamos; no sé que está pasando en nuestra especie, pero a este ritmo no hay nada que esperar.

Arleth Michelle Guaillas Endara

Casanovismo vs. Correísmo

La gestión exitosa en la alcaldía de la capital manabita por parte de Agustín Casanova ha sido reconocida por diferentes organismos nacionales e internacionales, así como también por varios candidatos a la alcaldía de Portoviejo, que en sus eslogan han planteado como por ejemplo: "El cambio continúa con gente nueva"; "Sigamos creciendo"; "Juntos por un gran plan", entre otros. La ciudadanía, el pueblo también ha sentido, ha palpado y lo ha vivido el cambio que va teniendo su barrio, su comunidad, nuestro Gran Portoviejo, como lo demuestran los indicadores de desarrollo local; se ha mejorado la cobertura y servicios de agua potable y alcantarillado, el equipamiento urbano como espacios de integración familiar y comunitaria han sido construidos en todas las parroquias urbanas y rurales del cantón; sumado a esto, una cultura de convivencia de los ciudadanos que acuden cotidianamente a plazas, centros de entretenimiento y parques, a distraerse y hacer actividades deportivas, culturales y familiares. En este proceso electoral para renovar las autoridades de los gobiernos seccionales en nuestra provincia se va operando el surgimiento de nuevos liderazgos locales; figuras que van trascendiendo y canalizando el anhelo y el deseo de un cambio profundo para Manabí. El Casanovismo con Agustín Casanova va calando y logrando el apoyo popular para llegar a la prefectura de la provincia. Sus propuestas son integrales, sustentables realizables. Plantea aplicar un nuevo modelo de desarrollo que rompa con los esquemas y rutinas que no han llevado a ningún lado a la provincia. El Casanovismo tiene un equipo de hombres y mujeres destacados, candidatos a las alcaldías, concejalías de los 22 cantones, así como también a las 57 juntas parroquiales. Manabí tiene una gran oportunidad de marcar un hito histórico de cambio; estamos a las puertas el surgimiento del Casanovismo, como fuerza política de Manabí para el Ecuador.

Por otro lado, el Correismo en Manabí ha presentado para estas elecciones, fricciones y divisiones internas que no le han permitido consolidarse como la fuerza política que fue en el pasado. Muchos de sus fundadores y fieles militantes fueron separados o relegados sin poder ser candidatos en estas elecciones, Leonardo Orlando ganó diciendo que es el prefecto de Correa; su administración no ha brillado, no ha impulsado el desarrollo integral de Manabí. Sus candidatos no despuntan para captar las alcaldías. Todos señalan y en su publicidad dicen que son candidatos de Correa, no de Manabí, no del pueblo. Los manabitas tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestro futuro, con nuestra provincia. Votemos bien por quien creamos que van a sacar a Manabí de la pobreza y de la iniquidad. POR UN MANABI INFINITO

Salvador Sánchez