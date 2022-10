Cartas al Director / 16 de octubre de 2022

Nobel de Economía 2022: No a la banca especulativa!!!

Jorge Herrera España

Hasta el título es difícil de pronunciar. El Nobel de física 2022 fue para Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por su trabajo experimental en entrelazamiento cuántico, un fenómeno que desafía la lógica cuando dos partículas atómicas — que han interactuado — se comportan y se afectan mutuamente como si fueran una sola, instantáneamente, y sin importar la distancia que las separe (por ejemplo, estando en los extremos del Sistema Solar). Es difícil de entender, pero trae prometedoras aplicaciones prácticas. La física cuántica estudia la materia y energía a nivel atómico. A este nivel, la física newtoniana no sirve y desafía la intuición. Por ejemplo, no podemos determinar posición y velocidad de una partícula en un momento determinado. El mundo cuántico solo deja atisbar probabilidades. Un electrón, por ejemplo, tiene varias posiciones simultáneamente (mientras no sea observado). Además, su “spin” o giro (aunque en realidad no es el giro de una esfera, pues es, más bien, una onda) puede ser a la vez positivo o negativo, algo llamado superposición. Lo más curioso es el entrelazamiento. Si dos partículas se separan cualquier distancia, una acción sobre una de ellas influye también en la otra, en una aparente violación al postulado relativista de que nada puede viajar más rápido que la luz. El mismo Einstein se negaba a aceptar lo que sus ecuaciones mostraban. Hoy, los galardonados con el Nobel 2022 han demostrado con experimentos con fotones que la naturaleza es así de extraña. Lo mejor es que hay grandes aplicaciones, especialmente en la informática. Una computadora cuántica usa qubits —un sistema de dos estados simultáneos como unidad de información— y además superposición y entrelazamiento para realizar, en una fracción de tiempo, cálculos que a una supercomputadora normal le tomaría cientos de años. Además, la criptografía (codificación de información) sería tan segura que sería imposible hackear datos. Son portentos que solo la ciencia nos puede brindar.

Evadión tributaria

Rodrigo Arroba P.

La jubilación patronal ecuatoriana, como es aplicada por la gran mayoría de consultoras, representa una evasión tributaria gigantesca. La mayor de la historia. Funciona de la siguiente manera. Provisiones amañadas, con sobre – valoración evidente. Deducibles del impuesto a la renta. Primera gran evasión. Contra todo principio de la técnica actuarial, son “revertidas” las reservas de los trabajadores que salen de la empresa. Tan inteligente como devolver el valor de los boletos de una rifa. Baja la reserva drásticamente. El próximo año, hay que reponerla. Y así sucesivamente. Evasión acumulada exponencialmente por 40 años. Equivalente a “n” (varias) veces los préstamos del FMI. Cualquier mortalde mediano entendimiento lo comprende. Con esta genial “innovación”, no existirían los fondos de pensiones. Explicado a funcionarios del SRI. Reforma legal correspondiente. Felicitaciones. Agradecen colaboración. Se repite el error.



Mes del rosario

Mario Monteverde Rodríguez

Los católicos celebramos, en octubre, el Mes del Rosario. El rezo del Rosario fortalece la familia, y eso sí que es lo más sagrado que un ser humano puede tener. Nos invita a seguir el ejemplo de humildad como María. En cada decena de las avemarías, se medita el sufrimiento, la lucha y el triunfo de Jesús, donde la Virgen estuvo presente para ayudarle a cumplir su misión salvadora. Además de rezar para María, rezamos junto con ella y la invitamos a que rece por nosotros. La oración se hace más fuerte porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide. Se dice que mientras transcurría la Batalla de Lepanto, en 1571, el Papa Pío V recitaba en Roma el Santo Rosario. Durante uno de los rezos, el Papa salió de su capilla y, por aparente inspiración, anunció que la Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. Como este importante evento había tenido lugar el primer domingo de octubre, la victoria fue atribuida a la Virgen del Rosario. Tras la batalla, la Cristiandad, sobre todo los países del sur de Europa, adoptó en masa el rezo del Rosario.



La nueva inquisición

Marc Pardo

En España en mayo del presente año fue aprobada una nueva ley del código penal relacionado a los delitos de agresión sexual, la infame ley “Solo si es si”. En los artículos referidos a esta ley se puede destacar que el consentimiento en las relaciones sexuales deberá ser claro, ser expresado de forma explícita por la mujer, caso contrario, un silencio o un consentimiento de forma tácita puede ser suficiente para llevar a un acusado a un tribunal, incluso la cárcel. La inocencia del hombre ya no dependerá del proceso legal justo para un acusado, ahora su libertad dependerá de la manifestación de la víctima, su verdugo. Se elimina la presunción de inocencia del acusado y se cree ciegamente en la “victima” sin prueba alguna. La premisa de los colectivos feministas en España es “garantizar la libertad sexual de la mujer”, pero a cambio de la del hombre. Lejos de un avance es un retroceso enorme en la vida social de las personas, parecido a los tiempos de la inquisición o del nazismo, la voluntad de un colectivo sobre otro. A partir de octubre, los hombres en España verán en primera fila como su igualdad ante la ley es pisoteada por esta nueva inquisición.