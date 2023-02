Cartas al Director / 16 de febrero del 2023

¿Y los jubilados qué?

Sabemos que a los empleados públicos y privados (activos), año tras año y, muy merecidamente, se les incrementa sus salarios, aunque no de manera satisfactoria pero, al menos, son tomados en cuenta; no ocurre lo mismo con los miles de jubilados cuyas pensiones son realmente irrisorias y, en la mayoría de los casos, son quienes más lo necesitan; pues las enfermedades propias de su edad son una constante y, como si esto fuera poco, no tienen la posibilidad de acceder a los servicios que presta el Seguro Social que, como todos sabemos, en nuestro País son ineficientes; razón por, por la que se ven obligados a recurrir a los costosos servicios médicos privados.

En consecuencia, se hace urgente y prioritario revisar esta escala de pensiones y proporcionarles un aumento razonable (No centavos) que vaya a cubrir, al menos, sus requerimientos básicos pues, huelga decir que sus vidas corren inminente peligro debido a su estado de salud, el quemeimportismo de los gobiernos de turno y las precarias condiciones en que, muchos de ellos, logran sobrevivir.

Sensibilicémonos y seamos más empáticos y humanos con aquellos que antaño entregaron todo su esfuerzo y dejaron parte de su vida en sus labores, contribuyendo así, tanto a la subsistencia del Seguro Social, como al desarrollo y progreso de la Patria.

Fabiola Carrera Alemán

La lógica de los tontos

Es realmente sorprendente el escuchar a una legión de tontos sostener que si se perdió la consulta popular convocada por el Presidente, este debe renunciar. Se observa una carencia total de razonamiento en este pedido, y, pensar que el pedido lo realizan dirigentes políticos y hasta ex presidentes.

O no entienden la democracia, o, la entienden de manera muy torcida.

Independientemente de simpatizar o no con una causa, cuando el razonamiento es sano, el resultado de un plebiscito, o de una consulta, solamente podría obligar a la renuncia de un presidente, es cuando la pregunta sea si el votante quiere que se vaya el presidente, y, el resultado es positivo en esta dirección.

¿Podrán entender esto el Sr. Iza, el Sr. Correa, la asambleísta Pazmiño? Tengo serias dudas.

Lo grave de toda esta situación es que los mencionados son actores políticos en nuestro País. ¡Pobre País!!!

Pero no queda allí el problema, vemos los “razonamientos” de jueces que se parapetan tras “el estricto derecho” para evitar pronunciamientos, llevando, de manera muy lamentable, a para un juez, para tomar una decisión, no puede recurrir a su juicio (que es el papel de juez), si no que solamente se trata de si los papeles no están completos, entonces liberan a asesinos, delincuentes, narcotraficantes.

Para hacer esto no se necesita un juez, que debería estar allí para que pondere todo el panorama y no se limite solamente a constatar la existencia der papeles, se necesita solamente una computadora que haga ese trabajo.

La madurez política y personal es la única salida que nos queda para que no prime una lógica de tontos como estos pedidos de renuncia.

José M. Jalil Haas