Cartas al Director / 13 de julio de 2022

República Federal y Plurinacional = Separatismo

El federalismo funciona cuando hay “Dios, unión y ley”. Bolívar quiso la Gran Patria de los Estados Unidos de Sudamérica y exclamó: “He arado en el mar y he sembrado en el viento”. El país se cae a pedazos y fenece, los “socialistas-comunistas-capitalistas” imponen la Gran Patria de la esclavitud, violencia y muerte con dictaduras criminales y saqueadoras. El PSC dijo no al Art. 130 de correístas con luz verde a la “conmoción interna” con ilegales amnistía-2019 y leyes pro violencia y delincuencia que, no permiten a la Fuerza Pública cumplir sus deberes constitucionales y el Ecuador está a su merced. Destitución fáctica a Llori y por la tranquera, ¿Saquicela y ellos subir a Carondelet? Sirviendo a Correa, líderes y ciudadanos culpan a Lasso por la crisis, si saquearon y endeudaron en 14 años en no menos de $ 140 MM. Dieciocho días de guerra campal, pandemia y guerra rusa encarecen todo y quiebran al país y el mundo. Con “nación plurinacional” y no “pluricultural”, ley indígena que colisiona con la Justicia de 17 M, reserva para entrar a sus comunidades y ¿tomarse haciendas, florícolas, nombrar gobernadores…, para volver al Tahuantinsuyo de hace 500 años? ¿Nebot (Guayas) e Iza (indígenas), creen que la dictadura respetará sus parcelas? ¿Exigen impunidad y cambios y Lasso pone más correístas? Él y el país están secuestrados. Odio al banquero y por sedición, infiltración y control del CNE, la Asamblea y la Justicia, como pasó con Macri en Argentina, Añez en Bolivia, Piñera en Chile, Duque en Colombia y ¿Bolsonaro en Brasil? ¡Viva la Cubazuela del Paralelo 0! 7% de indígenas y 3% de radicales someten y violentan al 90% que no defienden a Dios, la paz, la libertad y la democracia.

Juan Carlos Cobo Rueda

Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y….

En nuestro país nos desenvolvemos con leyes, reglamentos, ordenanzas, y concomitante con armonía esta estructura se supone está el comportamiento de todos los ciudadanos ecuatorianos; pero, todo está hecho y se puede alterar, romper o prescindir. Muestra de esta estructura es la última ordenanza del uso de motos para un usuario, con las excepciones pertinentes, para evitar que estos vehículos constituyan una herramienta en la proliferación en delitos. Loable idea, pero, antes de aplicar lo último deberíamos implementar y sujetarnos a lo sustantivo del uso de motos; los que usamos carros, cada vez más vemos esos raudos vehículos pasar sin respetar la ley, entre los carros en circulación y si llegamos a un semáforo y nos situamos detrás de las líneas de cruce, esos son los lugares predilectos para que un enjambre de motos adelanten para esperar cruzar primero. Eso no es todo; rara vez vemos que los que usan motos consideren que se trata de un vehículo y que deben usar un espacio dentro de los carriles de circulación, no entre vehículos de cuatro ruedas, o invadiendo vías. Lo paradójico de esta situación es que los policías y agentes metropolitanos que usan motos hacen gala de que son más ágiles y circulan siempre raudos entre los carros. Ellos son los que deben respetar primero para poder aplicar la ley; y si ellos dan el pésimo ejemplo, que esperan del resto; espero que les hayan instruido que se suben a un vehículo y no a un zancudo ruidoso que se puede colar en cualquier espacio.

Marcelo Gallo Gallegos