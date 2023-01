Cartas al Director / 12 de enero de 2023

Escasez de medicinas

Los ecuatorianos recordamos que en el mensaje a la Nación que el señor presidente Lasso presentó el 24 de Mayo de 2022 ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, afirmó, al hablar sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales públicos, y en las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en pocos días, los pacientes deberían con sus recetas acercase a las farmacias a retirar sus medicinas para aliviar su salud agravada por la falta de aquéllas; sobre todo tratándose de enfermedades graves. Han transcurrido más de siete meses y el desabastecimiento de las medicinas sigue igual, con el desaliento de los enfermos que han perdido su esperanza de recuperar su salud por la falta de medicinas que se entendía, de conformidad con la palabra del Presidente, en 15 o 30 días a más tardar, después del 24 de mayo del 2022, se facilitaría su disponibilidad porque se sobrentendía que habría ya el stock suficiente de medicamentos necesarios. No desconfiamos de la palabra del Presidente, pero entendemos que se encuentra rodeado de funcionarios incompetentes que le pintan las situaciones fuera de la realidad y que no hacen nada para que sus ofrecimientos se cumplan y no dejen en el aire su palabra; o de asesores que no conocen la realidad y le dejan decir cualquier barbaridad, como aquella de demoler el edificio de la Escuela Superior de Policía donde ocurrió el crimen de la abogada María Belén Bernal Otavalo. Así, el Presidente está obligado a reorganizar su gabinete desde los ministros hasta los mandos medios, quienes boicotean las decisiones presidenciales.

Gustavo Chiriboga Castro

Identidad ecuatoriana

¿Debería el ecuatoriano formar su identidad? ¿Esa vil identidad que ha estado perdida desde 1830? Claro que sí. Y el inicio de esto es no fijarnos en los errores del presente, mejor estudiemos el pasado y entendamos desde el inicio de nuestra república para educarnos en cómo llego el país al lugar en el que se encuentra ahora y en nuestro estudio cerciorarnos de no cometer los mismos errores. Estoy seguro de que para poder lograr tener una identidad forjada debemos recopilar y entender los ideales de todos los viejos héroes de la Patria. Se debería tener más patriotismo y estudiar a las figuras eminentes del país: A Olmedo y a Montalvo, a Espejo y Alfaro, a Silva y a Mera. Solo por mencionar unos pocos. Basándonos en las vivencias, logros e ideales de todas nuestras figuras del pasado, el ecuatoriano podrá entender lo que significa ser ecuatoriano.

Carlos Daniel López

Libertadores y sus amores

Se menciona en la Historia que, durante los acontecimientos políticos-militares de la Real Audiencia de Quito en el siglo XIX, se discutía y se tomaban decisiones intrincadas entre militares y patriotas hasta la formación de la Republica del Ecuador. No faltaron momentos en que los llamados libertadores tendrían sus relaciones amatorias con distinguidas damas de la Costa y la Sierra. Por una parte, el joven general Antonio José de Sucre se había enredado en un romance con una bellísima criolla Tomasa Bravo, con quien tuvo una niña a la que bautizaron como Simona, en honor al Libertador. Fallecida Tomasa, Sucre encomendó al coronel Vicente Aguirre la educación de la pequeña Simona en la ciudad de Quito. Más tarde contrajo nupcias con Doña Mariana Carcelén y Larrea, Marquesa de Solanda.

Mientras tanto, el militar dictador Juan José Flores, considerado como un "soldado analfabeto, filático y labioso”, pasó a ser un noble propietario, pues contrajo matrimonio con una acaudalada dama quiteña. Por otra parte, el Libertador Simón Bolívar tuvo como su amante y "libertadora" a Manuela Sáenz, hija del temido cobrador de impuestos Simón Sáenz. En su carta a Urdaneta, Bolívar escribió: “Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas".

Finalmente quiero referir una canción que la escuche personalmente en la ciudad de Pasto, pasillo con el nombre La Guaneña y dedicada al Libertador con motivo de una amante que tenía en el cantón Guano, en la provincia del majestuoso Chimborazo, Ecuador.

Guillermo W Álvarez