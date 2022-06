Cartas al Director / 11 de junio de 2022

LOS BUITRES CONTRA LAS ESCOPETAS

Eduardo Proaño Paredes

Estas aberraciones políticas están sobrepasando y con mucho al sentido común. Señor Presidente Lasso, haga una revisión exhaustiva de sus colaboradores más cercanos, no están cumpliendo adecuadamente sus funciones y le están haciendo “meter la pata”. Donde está el Ministro de Gobierno o el Secretario General, ellos eran los llamados a conversar con el osado y alzado vocal de la Judicatura. Donde quedo la cordura, valores, principios, cuando este funcionario, se permite dar esa contestación al Señor Presidente. Cuando uno tiene sangre en la cara, bien sentado valores y principios, antes la más ligera insinuación de inconformidad de quien te nombro, la renuncia se hacía inminente e inmediata. Así no sea legal el pedido. La contestación de vocal, revela que definitivamente no representa para nada al Ejecutivo en la Judicatura, entonces se sujeta con garras y dientes seria, pero en este caso es garras y pico. Qué tiempos aquellos en que se tenía pudor, nos ceñíamos por valores y principios. Era un honor ser nombrado para un cargo de jerarquía para poder servir a la Patria. Que nos pasó, se trastrocaron lo bueno lo malo, lo cierto lo falso. Pobres mis nietos si van a ser gobernados por esta gente.

Nosotros somos las armas

Marc Pardo Orellana

Es un tema difícil de tratar, sobre todo por la tragedia que ha representado, así que seré breve sobre los hechos del atentado. El pasado 24 de mayo de 2022, un tiroteo en Texas, Estados Unidos, dejaría 21 fallecidos. Como si se tratara de una especie de proliferación, estas situaciones se han venido replicando en los últimos años en este país.

Esto ha hecho que se retome el debate respecto a la tenencia de armas. Hay posiciones encontradas como es de esperarse y lamentablemente muchos de estas posiciones están representados por extremos políticos. Por un lado, tenemos a representantes demócratas que abogan por eliminar las armas, o al menos las que se consideran en extremo peligrosas. Por otro lado, tenemos a los republicanos, que tienen la segunda enmienda tan grabada hasta los tuétanos de los huesos, que consideran impensable tocar las armas en este problema.

Puede parecer una relación directa, pensar que las tragedias ocurridas, al haber aumentado, son consecuencia directa de la abundancia de armas en Estados Unidos. Sin embargo , estas posiciones no aluden al sentido común. Las armas no son el problema, si de alguna manera lográramos con una especie de encanto, eliminar los millones de armas en Estados Unidos, seguiría habiendo atentados, solo que en vez de ser veintiuno, serian dos o tres víctimas.

Claro está, una tragedia sin importar el número, es algo que lamentar. Pero un asesino o un enfermo mental, siempre buscara la madera de hacer explotar su odio y su maldad, sin la necesidad de usar armas de fuego. Eliminar las armas no es ir a la raíz del problema, es verdad que debe haber cierta regularización, pero el problema esta en la sociedad estadounidense. Los conflictos ideológicos, las guerras de posiciones políticas y debates encarnecidos, provocan odio y confrontación entre ciudadanos, y se encuentra insertado en la cotidianidad de la sociedad. Por ello, el problema somos nosotros, las armas no matan, nosotros sí.