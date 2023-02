Cartas al Director / 11 de febrero del 2023

La Casa de la Cultura Ecuatoriana

Sin temor a equivocarme, tengo entendido que la CCE debe cumplir con ciertas funciones, proyectos y objetivos específicos para los cuales fue creada, siendo, obviamente, su prioridad apoyar, promover, preservar y fortalecer el arte y la cultura en todas sus formas y manifestaciones.

Desgraciadamente estos propósitos no se cumplen en un 100 % pues, como hemos podido ver, esta noble Institución se encuentra vinculada con ciertas actividades y compromisos de carácter político que no le compete, como aquella de haber prestado sus instalaciones (en Quito) para que un grupo de manifestantes antipatriotas la destruyan y desmantelen y, hoy por hoy, se tenga que gastar ingentes cantidades de dinero para refaccionarla.

Urgente es, entonces, que la CCE cuente con una base de datos actualizada de todos los artistas ecuatorianos en las diferentes áreas y géneros para poder incluir en su agenda el homenaje oportuno y en vida (no póstumo) que merecen los artistas y gestores, tomando en cuenta su importante trayectoria y su valioso aporte a la cultura del país, pero siempre dando prioridad a lo, auténticamente, nuestro.

Además y, como es obvio, debería convocar, organizar y desarrollar, periódicamente, concursos literarios, poéticos, exposiciones de pintura, festivales de música y danza , coros infantiles, presentación de libros y obras de arte, etc. con entradas absolutamente gratuitas para el público pues, consideramos que esta emblemática Institución es netamente ecuatoriana, de ahí su nombre de Casa de la Cultura ECUATORIANA y no se justifica pluralizarla y cambiar su denominación a Casa de “LAS CULTURAS”, tomando en consideración que la cultura es única y universal.

Nuestros pueblos, por desgracia, carecen y están sedientos de estos eventos culturales, que les permitirán, sin duda, ampliar sus horizontes culturales y poder mirar al país desde una óptica diferente.

Fabiola Carrera Alemán

Consideraciones sobre el referendo

Es cierto que la coyuntura política para el referendo no era la más auspiciosa por todos los problemas que ya estaban presentes desde antes de la pandemia y que durante la misma empeoraron. La falta de recursos económicos, la disminución del empleo y la creciente inseguridad en algunas provincias del Ecuador como los más sobresalientes.

Coyunturalmente, talvez el mejor momento para realizar la consulta hubiese sido durante la exitosa campaña de vacunación, cuando la aceptación de la gestión del presidente Lasso era muy alta. Pero más allá de eso, la consulta es una herramienta que nos permite avanzar positivamente.

Lastimosamente han habido y hay personas que solo piensan en su mezquino y pequeño propósito. La campaña "vota NO para castigar a Lasso" no es más que la imposición visceral de esos intereses.

Con el NO, no se está castigando a Lasso, que se irá una vez termine su período presidencial, sino que se está impidiendo la oportunidad de hacer cambios constitucionales necesarios para avanzar. El "voto castigo" no es nuevo. No hay ni razonamiento ni reflexión ciudadana, son cajas de resonancia. Se escucha expresiones de "perdió Lasso". Lasso no perdió, perdimos todos los ecuatorianos.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa