Cartas al Director / 11 de enero de 2023

Nos estamos yendo a la 'porra'

El Ecuador país de inocentes, ingenuos o tontos. Candidatos a Alcaldías y Prefecturas con grillete electrónico y listos para esos cargos. Todo mundo sabe las millonarias campañas financiadas por el narcotráfico, menos la Presidenta de CNE. Jueces descarados que dan libertad y recursos dudosos; pero es, según ellos, legal. Y la Corte Constitucional y la Judicatura en un silencio cómplice. Gente de sectores populares, humilde e ignorante (esto último no de forma peyorativa), compradas con migajas; y les enseñaron a conseguir dinero fácil y lógicamente quieren que vuelva esa bonanza. Increíblemente la Asamblea no es lo peor de nuestro País; el primer lugar lo ostenta el mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana, que es un despropósito a la razón. Luego de ellos indiscutiblemente está el circo de la Asamblea Nacional y sus bufones. Minería ilegal por todo lado, con grandes maquinarias, pero las autoridades, no los pueden encontrar. Un diplomático extranjero se ve obligado a enrostrarnos la presencia de narco jueces, narco políticos, narco generales. Y con toda seguridad no se equivoca. Por favor, mi Ecuador siempre fue de gente buena, educada, luchadora y honorable. Dimos un vuelco total estos últimos años. Basta, basta, estamos yéndonos a la “porra”.

Eduardo Proaño Paredes

Espantosas cantinfladas de AMLO en las Mañaneras

Pido disculpas a Mario Moreno Cantinflas por la comparación. Parecía que desvariaba, “pero instruía para la moral y accionar correcto y no corrupto de autoridades y ciudadanos”. Andrés Manuel López O. (AMLO), el curaca de la oligarquía del SSXXI, con verborrea populista y engañosa como F. Castro, Chávez, Maduro, Cabello, Correa (como revolucionario que impresiona, también, ¿madrugaba a gobernar? = el mayor desgobierno, violencia, delincuencia y saqueo de la historia republicana), Mel, Evo, Lula, Castillo, etc., dice en la Mañanera que “admira a F. Castro y al Che Guevara por ejercer el poder - tiranos con miles de almas sobre sus hombros-; estemos o no de acuerdo en ese proceso de independencia, donde no han permitido la intervención extranjera y el Che es por el idealismo de Guevara, en los jóvenes” Como siempre, con barra de corifeos aplaudiendo cualquier cosa como en las folklóricas y antidemocráticas Sabatinas de Correa, Aló Presidente de Chávez, Con el Mazo Dando de D. Cabello, etc. “Pero, si todos son pajes de China y Rusia”. Ni un ápice de la patria libre de José Martí que no fue socialista ni comunista y de forma maquiavélica lo ponen de portada en la isla cárcel de 63 años, como aquí a E. Alfaro y en Venezuela a S. Bolívar. Así engañan al pueblo iletrado y adoctrinado. Y la palabra “che” no es de Guevara “ni por su idealismo”, es empleada para llamar la atención y referirse a alguien en Argentina. ¿Y el independentista D. Ortega, déspota acusado de crímenes, inclinándose y abrazando a China, dispuso de forma ilegal de los bienes y propiedades de la república de Taiwán?

Juan Carlos Cobo Rueda

Los manabitas

Los manabitas desde que se dio el nacimiento de nuestra República en 1830, constituíamos parte importante de la economía y de la política en el Ecuador. Con orgullo podremos decir a las generaciones venideras que el Gral. Eloy Alfaro Delgado fue el que contribuyó con su lucha, con sus ideas y junto a sus humildes y leales montoneros forjaron la más grande transformación conocida en nuestro país: Revolución Liberal, ya enmarcada en el gran lienzo de la historia. Por eso mi deseo sincero de que Manabí logre bajo un nuevo gobierno provincial, el verdadero desarrollo como el conseguido en Portoviejo en los últimos años; que venga ese planificador con experiencia en la cosa pública, ya que sabe entrelazar lo técnico con lo político y a su vez será la voz de los que no tenemos voz y sacará a los “descamisados” de sus penurias y de su abandono. He puesto yo, en estas líneas, la aspiración de innumerables manabitas que entre recuerdos e historia buscamos el progreso de nuestra patria chica, pero será el hombre que sabe, el responsable de colocar al Manabí de nuestras quimeras en el sitial que siempre se ha merecido.

Gustavo Cedeño Villavicencio

Guerra entre Ucrania y Rusia

En el 2022 se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, ocasionando que miles de personas se quedaran sin hogar, especialmente en Ucrania. Miles han tenido que migrar y crear refugios para todos los ciudadanos; los desastres dejan en mal estado a los ciudadanos en su forma física, emocional y bienestar. Esto no debe ser así porque no atienden bien a la población, las cuales tienen heridas graves causa de este conflicto, generando más protestas del fin de esta guerra y la contaminación en el medio ambiente, ya que este país aún lidia con el covid-19. Una razón por la cual Rusia quiere invadir a Ucrania es para crear una zona de seguridad para protegerse ante la expansión de la OTAN durante los últimos años, además de sus reservas energéticas y minerales. La principal afectación del conflicto es en el sistema económico entre estos dos países; a lo largo de Europa hubo un incremento en los precios de los servicios básicos y productos, también reducción del suministro de bienes esenciales de alimentos energía y fertilizantes. Ucrania y Rusia juegan un papel importante y estratégico en los mercados mundiales porque son exportadores de materias primas desde trigo, cereales, petróleo, gas natural, materiales periódicos, carbón, oro y otros metales. Todo esto puede llegar al punto de una crisis, malestar social y escasez mundial. Me gustaría que el mundo dejara de causar guerras ya que no proporcionan nada bueno; además no hay necesidad de pelearse por territorios, es mejor estar en paz y establecer un tipo de acuerdo para que ningún país cause daños o destrucciones a otro. Pero hoy en día esto es imposible ya que no se logra ver el porqué pelearse o simplemente lo hacen para tener beneficios. Debería acabar el caos y mantener una sociedad justa y amigable.

Jafeth Nicolás Encalada Cargua