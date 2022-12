Cartas al Director / 11 de diciembre de 2022

Eclipse perverso de la técnica

Marco A. Zurita Ríos

En la sesión solemne de los 488 años de fundación de la hidalga ciudad de San Francisco de Quito, el señor alcalde de la ciudad anuncia tímidamente que, el 21 de diciembre de 2022, entrará en servicio paulatino el mayor y más importante proyecto de transporte masivo del Ecuador, el Metro de Quito. Excelente noticia para los quiteños que vienen esperando con ansia este servicio que, según el Ilustre Municipio, será la solución definitiva para el insufrible tráfico de la capital; desgraciadamente será servicio racionado. En el mercado, la demanda espera que la oferta satisfaga sus necesidades; cuando esta distribuye con limitaciones es porque algo pasa. Esta es la figura del servicio paulatino del Metro de Quito; las preguntas de cajón: ¿qué está pasando? ¿Cuándo habrá servicio completo? La respuesta exacta solo tiene la Empresa Pública Municipal Metro de Quito (EPMMQ) y, si esta no informa con claridad, franqueza y sinceridad, el ciudadano común puede pensar en muchas causas, como que el consorcio contratado para la operación y mantenimiento no acepta hacerse cargo de la administración de un servicio que tiene incoherencias en los pliegos y TDRs, carece de un sistema de recaudo confiable, tiene un sistema integrado de alimentadores incompleto, etc.; para evitar elucubraciones, las autoridades de la EPMMQ deben pronunciarse pronto sobre el tema específico. Pierden el tiempo tendiendo cortinas de humo difundiendo temas anexos como la prosperidad de los negocios en las estaciones (El Comercio del 8-12-2022), que confunden y ahondan más la indignación de la ciudadanía. El caso no es la excepción, es la regla en la obra pública del país (inaugurar y luego terminar la obra); la causa es la alineación técnica, política, usuario; eclipse perverso de la técnica, que perjudica al usuario e impide el desarrollo del Ecuador.



Fenocin vs FMI

José Mayorga Barona

Para ser policía, el aspirante debe gastar unos USD 10 mil. La falta del presupuesto estatal para este rubro hace que la familia del aspirante asuma estos gastos. ¿Dónde poder conseguir este dinero? En el supuesto caso de que la familia de alguno de ellos pida prestado los USD 10 mil al presidente de la Fenocin y luego por no tener como pagar su deuda, el aspirante le pide que le condone la deuda. ¿Cómo reaccionaría el prestador? Seguramente pondría el grito en el cielo. Eso hacemos los ecuatorianos a las propuestas desmedidas de la Fenocin al pedir la exoneración de deudas de 3 mil a 10 mil dólares. No olvidemos que para una buena producción agrícola, primero se requiere una buena seguridad ciudadana y que todos debemos honrar nuestras deudas, solicitando facilidades en la financiación de las mismas. Si piden la condonación de estas deudas, de dónde el Estado puede solventar a la Policía. Solo en el paro de junio Ecuador perdió USD 1 115 millones. ¿Pagará esa deuda el sr. Iza? ¡Pero aumentar más las pérdidas con otro paro, e incrementarla con la condonación de deudas! ¿Qué dirán los economistas asesores de la Fenocin. A este paso, si los indígenas llegan a ser Gobierno, el presidente de la Fenocin si logra la exoneración de deudas con un paro, tiene asegurado el Ministerio de Economía, en especial para que negocie con el FMI solicitando la condonación de la deuda ecuatoriana.

“El tratado de libre comercio con México”

Iván Escobar Cisneros

No conozco los términos exactos en que se firmaría dicho tratado, porque las últimas negociaciones se las han mantenido con cierta reserva; al menos en los temas de “intereses opuestos”, como son el libre comercio de camarón y banano, principalmente, lo cual desde luego, nos obliga a tomar determinadas actitudes en la discusión de este tratado. Mi preocupación nace de la posición casi incontrastable del Presidente López Obrador por estimar que el libre tráfico de tales mercancías podría afectar la economía de su país, sobre todo en la demanda de mano de obra, por lo que estimo procedente priorizar ya no el ingreso a la Alianza del Pacífico, sino mediante “acuerdos bilaterales” continuar negociando el mismo tratamiento con China y Corea, pues López ya dijo que: “sobre las simpatías entre gobiernos, están los intereses de los sectores productivos”. En concreto, firmar un TLC con México en condiciones desfavorables para nosotros, creo que no es recomendable ni inteligente. Ojalá lean esta carta las autoridades respectivas .

Juguetes tecnológicos

Pol Álvarez Hausmann

Se acercan las fechas navideñas y la gente ya empieza a comprar los regalos. Para los más pequeños, el juguete es el regalo por excelencia, pero en la última década hemos visto un cambio en la conducta de estos. Al parecer, los niños prefieren los juegos más tecnológicos, como las consolas, en vez de los analógicos, como las figuras de acción o los juegos de mesa. Es cierto que los tecnológicos tienen un abanico más grande de posibilidades, pero ciertos estudios apuntan que los analógicos ayudan a sociabilizar y al desarrollo de los jóvenes. Aunque no es posible frenar el consumo que le dan los niños a los videojuegos, sí que se les podría regalar algún juego más tradicional y convencer a los padres a que les enseñen a sus hijos e hijas cómo pueden aprovechar este tipo de juegos. Al final, esa era la manera en que jugábamos muchos de nosotros.