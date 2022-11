Cartas al Director / 1 de noviembre de 2022

Soñar para recordar

Muchos de nuestros sueños nos permiten recordar ciertos hechos inmediatos o también que pasaron anteriormente. En algunos casos se crean historias o acontecimientos que tienen algunos recuerdos ciertos y otros que se han creado, según cómo ha reaccionado nuestro inconsciente ante todo lo que se ha logrado recolectar. Se viven acontecimientos que nos producen en la mayoría de los casos una gran satisfacción y nos despertamos con alegría de que se hayan presentado; otras veces pueden haber sido sueños desagradables, peor aún si han sido pesadillas y nos despertamos con gran angustia. En esos sueños disfrutamos de que aparecen en los mismos familiares, amigos y conocidos y también quienes ya no nos acompañan en este mundo y bueno se recrean escenas que traen recuerdos e imágenes que no sabemos cómo pudieron presentarse. Cierto es que la mayoría de los sueños no los podemos recordar, hacemos los esfuerzos por tratar de traer a nuestra memoria que fue lo que soñamos y no podemos hacerlo y nos quedamos con esa incógnita de que pudo haber sido ese sueño. Freud se refiere a que para interpretar los sueños debemos diferenciar entre las ideas latentes y el contenido manifiesto, siendo que el primero es la verdadera experiencia –deseos, vivencias- que motiva el sueño y el segundo es la historia o sucesos que el sujeto vive en el sueño, como un material elaborado a partir de los deseos y experiencias reprimidas. Pedro Calderón de la Barca decía: “¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”

Hernán Patricio Orcés Salvador

Día de los Difuntos

Si bien la palabra difunto significa una persona muerta, el día de difuntos debería ser día especial de gratitud hacia aquellos que nos precedieron y dieron todo de sí, para que hoy podamos disfrutar de los bienes físicos y espirituales, entregados a través de sus desvelos y sacrificios. Sus descubrimientos, con aviones supersónicos que nos permiten ver las bellezas del universo, del mundo con muchos secretos, que abren nuestra mente hacia el infinito o hacia la creación de un eterno hoy, que se renueva con cada esfuerzo de muchos hombres que van allanando el camino de quienes serán gratos con nosotros, cuando ése día del deber cumplido llegue.. También de aquellos que luchan con las diferentes enfermedades y van encontrando las medicinas que aliviarán los diferentes sufrimientos que ocasionan las limitaciones del cuerpo humano, Así también aquellos que buscan los caminos de paz y sus manifestaciones a través de hombres que se entregan a predicar los secretos de una eterna espiritualidad, quienes proclaman que la justicia, el amor hacia nuestros semejantes nos pondrán en la tranquilidad y la armonía necesaria para una plácida existencia, Hoy, los 365 días del año, a cada paso que damos, sin tenerles presente, disfrutamos de sus obras entregadas mientras transitaban en ésta vida. Mi reconocimiento a quienes hoy los recordamos, mi eterna gratitud por dejarnos disfrutar de su generosa entrega. Gracias por darles un día especial para ellos, que algún día también será nuestro.

Julio César Palacio Barberán