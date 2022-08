Cartas al Director / 1 de agosto de 2022

No todo es triste

Por suerte, no todo es negativo en este hermoso, pequeño y maltratado “País de Manuelito”, tenemos también poderosas razones para alegrar y reconfortar nuestro aletargado espíritu; noticias que, casi a diario, nos llenan de orgullo y enormes satisfacciones. Tal es el caso de nuestros valientes y aguerridos deportistas que, pese a la falta de apoyo e incentivos, han puesto y siguen poniendo en alto el nombre de nuestra amada Patria. No cito nombres porque resultaría demasiado extenso enumerarlos, pero si, dejo constancia de mi admiración ferviente y la de todos mis compatriotas que aplauden y valoran, en grado superlativo, sus excelentes ejecutorias en las diversas categorías en las que han participado en forma decidida, brillante y, porque no decirlo, patriótica, haciéndose acreedores a medallas, preseas, honores y reconocimientos internacionales. Los acordes de nuestro Himno han sonado a lo largo y ancho del mundo, llenando de emoción y lágrimas a los deportistas y haciéndonos vibrar de infinito amor patrio y orgullo a todos los ecuatorianos. Gracias a todo el equipo de laureados deportistas que, en este mar de tristezas en la que nos encontramos sumidos, han conseguido con sus triunfos, sacarnos al menos una sonrisa y hacer palpitar, con fe y optimismo, nuestros corazones.

Fabiola Carrera Alemán

¡Loja espera reconocimiento!

Qué grata noticia, especialmente para quienes conocemos la trayectoria literaria del escritor lojano, doctor Carlos Carrión Figueroa, saber que ha sido nominado, entre otros distinguidos e importantes literatos, para el premio “Eugenio Espejo” 2022, que ofrece el Gobierno de Ecuador, en la categoría de Literatura, en su 30 edición. Carlos Carrión obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Loja, y se doctoró en Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la docencia durante 36 años en la Universidad y otras instituciones educativa de la ciudad de Loja; y, antes de la pandemia, dictó clases a los internos del Centro de Rehabilitación Social. Se ha dedicado por más de 50 años a su pasión por la escritura, cuya producción rebasa los 40 libros, entre novela, relato cuento y poesía, de los cuales ha publicado alrededor de 30, a más de innumerables artículos de opinión para diferentes medios del país y del exterior. La ciudadanía lojana confía en que los organismos estatales a cargo de este evento, tomen la decisión correcta.

Leonardo Cueva Piedra

Desempleo

Qué pena, otro artículo que no dice nada más que lo que todos conocemos “no existe empleo en Ecuador”. Las razones son simples: falta de seguridad en las inversiones que hace el sector privado para generar utilidades, quizá un 20% sobre la inversión, me parece justo. Pero con las disposiciones laborales en Ecuador eso es “mentira” no existe tal rentabilidad por los problemas de pasivos acumulados que la contratación de trabajadores genera para los inversionistas, donde no hay la rentabilidad que favorece al trabajador con el empleo, al estado con el impuesto a la renta 35% de la utilidad a los trabajadores el 15% y a los inversionistas el 60% del 20% de utilidad que a su vez es gravado por el IR individual. Así no es rentable la inversión, salvo el riesgo de usar trabajadores informales con problemas mayores a la corta o a la larga.

Edison E. Estrella Rosero