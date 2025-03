Las mascotas y el IVA

Sabemos que, por decreto ejecutivo, se está tratando de eliminar el IVA en determinados alimentos para las mascotas y que, incluso, se les piensa otorgar un seguro médico; resoluciones muy loables para las personas que aman y protegen a sus animalitos aunque, a decir verdad, muchos de los compatriotas no estemos completamente de acuerdo y, no porque no amemos a estos seres indefensos, sino porque, irónicamente, el mundo está plagado de niños indigentes, desnutridos, desprotegidos y hambrientos que no tienen la culpa de haber nacido ni la posibilidad de superarse y que, por ende, merecen mucha más atención por parte de las autoridades y de la comunidad en general. Si bien es cierto las mascotas son seres fieles, cariñosos y desvalidos, lo son también los niños que no pidieron venir a este mundo donde priman la inequidad y la injusticia y, por lo tanto, se encuentran marginados y sumidos en medio de la pobreza, la desatención y el abandono. Es menester, entonces, priorizar y proteger a estos pequeños que, sin duda alguna, constituyen el futuro y el porvenir de la Patria.

Sé y estoy consciente que al leer esta nota los defensores de animales estarán en desacuerdo, pero yo, en mi calidad de vocera del pueblo, transmito tanto mi sentir como el de muchos de nuestros compatriotas que, lamentablemente, carecen de voz.

Fabiola Carrera Alemán