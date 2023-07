Cartas a Quito / 9 de julio del 2023

El IESS

Que el IESS está quebrado, dicen, y para mantenerlo a flote, se está proponiendo subir los años de jubilación. Justificaciones y pretextos existirán, y muy válidos. Pero antes de que lo hagan, ¿porqué mejor no atacan los verdaderos problemas estructurales del IESS? ¿Nuestros gurús políticos no lo saben? Se los voy a numerar:

1.- La existencia del BIESS y el exceso de personal en toda la institución (una institución obesa).

2.- La creación de tanta "solidaridad" para los aportantes: seguro campesino, atención a hijos menores de edad, madres solteras, etc. (que los aportes correspondientes lo pague o el Gobierno, o el padre del hijo menor de edad).

3.- La existencia de miles que reciben jubilación anticipada por "grado de invalidez" (¿son realmente inválidos para el trabajo? ¿son realmente inválidos?)

4.- Los robos, sobreprecios, que existen en la medicina.

5.- Los negociados impunes con los prestadores de servicio externo.

6.- Luego de no pagar por años, o no pagar lo correspondiente a sus ingresos, realizar aportes fraudulentos, de última hora, para acogerse a una jubilación, una mejor jubilación y prestación de servicios médicos.

Solucionando todo esto, estoy seguro que hasta podrían bajar la jubilación a 60 años. Pero como siempre, como hacen con el impuesto a la renta, prefieren seguir perjudicando al honesto afiliado.

David Ernesto Ricaurte Vélez

Blanco y Negro de un mundo al revés y aterrador

“Yin y Yan” de opuestos complementarios: día y noche, hombre y mujer. La “Wiphala” de los Pueblos Andinos que cuidaban la Pachamama, equivocadamente tomado por quienes pregonan lo contrario de la Creación. El “K ´uychi o Arcoíris” con el rojo que es sangre. El amarillo el sol. El azul, agua y armonía. El naranja, curación. El verde, naturaleza. El violeta, sabiduría y creatividad. El índigo, devoción y espiritualidad. El ser humano hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios, deben ser respetuosos de sí mismos y la Ley Natural. Vulnerados por el poder político, materialista, capitalista y científico con ideologías de la T. Crítica de la Raza, la Woke, de Genero, etc. Niños y jóvenes faltando a padres, maestros y adultos. La inteligencia artificial y otras, ¿por un ser superior no humano? Hombre y mujer cobayos de esperma y óvulos, juego de niños la oveja Dolly, superados y suplantados por terroríficos “Aliens Robots”. Todo con el “silencio de líderes religiosos, políticos, profesionales, padres de familia y docentes”. La “Agenda Trans”: Despoblación, genocidio, transhumanismo, destrucción de la familia, feminismo, machismo, libertinaje, machos que barren en el deporte femenino. Pedofilia, terrorífico adrenocromo, drogas devastadoras, tráfico de órganos, trata de personas, esclavitud SXXI, subsidios a desocupados eternos, esterilización, mutilación, clientes Big Pharma, etc. “Progress al revés”: Ser blanco me hace racista (el racismo no es exclusividad de una cultura). Nacer en una familia trabajadora, me hace burgués (no, los ricos-socialistas-comunistas que roban a sus Pueblos). Si voto por la derecha, soy fascista. Ser heterosexual me convierte en homofóbico. Defender mis costumbres y mi patria es ser xenófobo y detractor del Poder Global. Respetar la ley, amar la paz, la libertad, la seguridad y que paguen los que roban y violan; me vuelve odiador y transgresor de los derechos humanos de quienes violan nuestros derechos, nos roban, matan, aterrorizan y deshumanizan. En el SXXI lo bueno es malo y lo malo es bueno. No hay Ley ni Dios, la Ley es el poder y el dinero de individuos endiosados y deformados.

Juan Carlos Cobo Rueda