Cartas a Quito / 9 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Gran Collar Sebastián de Benalcázar

Andrés Vallejo Arcos, homenajeado con el Gran Collar Sebastián de Benalcázar. Este galardón, reservado para ministros, secretarios de Estado y titulares de las Funciones del Estado, reconoce a personalidades que han prestado servicios relevantes a la ciudad.

La concejala Analía Ledesma García destacó la trascendencia del homenajeado: “Hablar de Andrés Vallejo Arcos es hablar de una porción significativa de la historia del país; escenas como la del ‘Taurazo’ habrían tomado otros derroteros sin la debida diligencia del entonces Presidente del Congreso”.

Una vida dedicada al servicio público, una prolífica carrera política y administrativa de más de cuatro décadas. Vallejo no solo lideró el Poder Legislativo (1986-1987) en momentos críticos para la democracia, sino que también ejerció como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Rodrigo Borja, presidió la Junta Monetaria y fue embajador en España. Su vínculo con la capital es profundo, habiendo servido como Concejal en múltiples periodos, Vicealcalde y Alcalde Metropolitano de Quito en 2009. Fundador y líder de la Izquierda Democrática, claro perfil de hombre de Estado.

Elvis Alberto Herrera Cadena

Las veleidades de los fanáticos

Somos testigos constantes de las críticas que emiten los contrarios políticos, en especial los correístas, al presidente Noboa, atacando, fundamentalmente, el no haber logrado establecer la paz y seguridad para los ecuatorianos.

Recordando que cuando López Obrador sufrió el mismo tipo de críticas, por motivos similares, el señor Correa, muy orondo, salió a decir que para conseguir esos logros había que darle tiempo, esperando inclusive a terminar su período para poder evaluar la gestión presidencial.

Resulta curioso, entonces, que en el caso del Ecuador sí se pueden hacer esas críticas en medio período, significando que el presidente de Ecuador, por ser opositor político, sí está obligado a cumplir en corto plazo, lo que su afín ideológico no lo estaba.

Sinceramente, no hay coherencia, y, podríamos decir con Voltaire: “el dogmatismo es la gangrena del cerebro”

Lamentablemente en ese grupo político no hay una sola persona que le haga caer en cuenta al señor Correa de sus incoherencias.

Para completar el tema incoherencias del señor Correa, acaba de soltar una afirmación que contradice la esencia de la política: “un gramo de principios vale más que una tonelada de trabajo” refiriéndose a la separación de la señora Aguiñaga. Este señor no tiene en cuenta que los políticos participan en las elecciones para trabajar por el pueblo, no para llegar a imponer sus principios, que finalmente son ideas de otros.

José M. Jalil Haas