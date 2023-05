Cartas a Quito / 8 de mayo del 2023

Santiago Gangotena, “otro como The Beatles”

Se ha ido quien pidió que lo recuerdan como “buena gente – buena nota”. Que ideó y edificó una de las mejores universidades de Sudamérica a la que vienen a estudiar de otros países. El mote de elitista y pelucona es opacado “con su excelencia e innovación en la educación”. Su nombre hace honor a San Francisco de Quito. Físico Nuclear que, dio una fusión-energética a la enseñanza y futuro de los jóvenes y el país. Fue un poco polémico, tuve el gusto de conocerlo a inicios de los 80, fue simpatizante de la cultura de la India, cuna de la espiritualidad del mundo. Mi familia fue una de las pioneras con la comida vegetariana en Quito con La Cabaña en La Mariscal. Santiago y su familia eran clientes y amigos. “The Beatles”, también valoraban la filosofía de la India, varios de sus temas con tips de su cultura y revolucionaron la música para el mundo: “Imagina… que no hay países, que no hay religión y todo el mundo viviendo en paz”. Trascendiendo las fronteras físicas, políticas y religiosas con el lenguaje de Dios Padre: “El Amor”. El maestro Sawan Singh señaló que el amado Jesús visitó el Tíbet y la India y, Benedicto XVI aseguró que fue vegetariano, los grandes seres han practicado una dieta sencilla de respeto a la vida. Santiago propuso una asociación para emprender en la alimentación vegetariana por la calidad de nuestra comida donde mi madre Elvita Rueda era la clave. Por ejemplo, con la hamburguesa vegetariana. Mi hermano mayor salió del país y no cristalizó la sociedad. Conociendo la visión de Santiago, podría haber sido el McDonal´s Vegetariano del Ecuador para el mundo. La vida es la sagrada oportunidad para servir y trascender al Padre y, Santiago ha sido semilla para él y la Creación de Dios.

Juan Carlos Cobo Rueda

Sé parte de la solución, no parte de la contaminación

En la actualidad, América Latina y el Caribe son responsables del 8,1% de las emisiones contaminantes a nivel global, siendo la región que más sufre los efectos del calentamiento global. Los esfuerzos por reducir los efectos del GEI son imperceptibles, lo cual nos hace pensar que las estrategias por lograr la neutralidad de carbono está muy lejos de los objetivos trazados, por lo que, urge alcanzar un clima neutro y así evitar temperaturas que excedan los límites permisibles para el ser humano.

El reloj está corriendo y urge más acción climática. El planeta se está destruyendo y nosotros con él; ahora puede que sean 20 grados pero mañana pueden ser 40, eso puede ser aterrador lo que acarrearía miles de muertes en exceso a futuro; sin ser fatalista ni alarmista, pero, estamos encaminándonos rumbo a un desastre climático si no cambiamos nuestros hábitos, las consecuencias pueden ser devastadoras y apocalípticas. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad crucial de informar la gravedad de la crisis climática, sabiendo que nos estamos jugando todo ante los momentos acuciantes del planeta, hay que acelerar el sentido de urgencia.

El aumento de producción agrícola, el consumo excesivo del agua, la explotación de combustibles fósiles, deben ser reducidos para no enfrentar una hambruna sin precedentes, lo cual sería uno de los principales problemas que atañerían a la humanidad en el presente siglo. La ONU plantea que, "La ciencia, la tecnología e innovación pueden acelerar la transformación en los procesos y sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. La agricultura ecológica a pequeña escala, es una solución que puede permitir erradicar el hambre del mundo. El manejo integral del suelo y agua, que las considere como principales factores de producción, es clave para la producción agrícola sostenible".

Vicente Mera Molina

Opinión

La estrategia de desplazar la responsabilidad de sus acciones y omisiones utilizando la excusa "No fue mi culpa fue de TT" no solo es un mal líder, sino también lo transforma en cobarde. Esta estrategia es una muestra de falta de compromiso y transparencia con la ciudadanía, y solo demuestra que el político en cuestión prefiere buscar culpables ajenos en lugar de asumir sus propios errores.



Es como si un jugador de fútbol culpara al árbitro por su mala actuación en el campo en lugar de reconocer que él mismo no estuvo a la altura. Y aunque en un partido esto podría generar polémica, en la política este tipo de excusas solo generan desconfianza y descontento en la ciudadanía.



Es necesario que los líderes políticos asuman su responsabilidad y trabajen en soluciones efectivas para los problemas de la sociedad. "No fue mi culpa fue de TT" puede sonar como una excusa fácil, pero a la larga solo daña el liderazgo y la credibilidad de los políticos.



Es hora de que los políticos se comprometan con la ciudadanía y dejen de buscar excusas baratas. Solo así podrán recuperar la confianza y el respeto de la sociedad, que es lo que realmente importa.

Fabricio Betancourt