¿Elección democrática final del fin del mundo?

Stalin: quien cuenta los votos elige, no quienes votan. En el Estado Global Profundo, Corrupto y Criminal “da escalofrío ver a un presidente dislocado no por viejo sino por senil y vendido”. El problema no es que perdió el debate, son las intenciones tenebrosas de los zurdos en shock por el despertar de la derecha-conservadora-patriota-libertaria-democrática del planeta. Mantienen a Biden porque es el “perfecto-títere” para dominar a EE.UU. y el mundo. Tiranos que se valen de la democracia para someternos con progresistas “regresistas” como Maduro, Putin, Xi…, de elecciones dictatoriales. Como disculpa dicen que Trump ganó con mentiras, ¿los mentirosos hablando de mentiras? El 6 de enero, Trump pidió que sea pacífico y patriótico en el derecho a la libertad por la democracia, les abrieron las puertas del Capitolio y con infiltrados armaron la trifulca para acusarlo. La Justicia despierta y libera a varios y reconoce inmunidad de todo presidente. Todos guardan documentos de respaldo y, ¿Biden lo hizo en Manhattan sin ninguna seguridad a favor de chinos, rusos…? Trump no es un ángel y Biden escondió con el FBI la computadora de su hijo, etc. M. Obama dice no porque perdería con el voto de los afrodescendientes y latinos con los que Trump ganó en 2016 y 2020 que, se acostó siendo presi y despertó sin serlo. ¿El virus chino lo ayudó con el voto por internet y correo para el fraude? EE.UU. quiere a “T” por el desastre de “B” con más impuestos, inseguridad con criminales chinos y no chinos de una migración de 11 millones, etc. Ya perdieron desde 2016 en las urnas y “con o sin Biden solo hay que cuidar el fraude”. G. Meloni: el “PE” se reparten sin respetar el voto del pueblo. Incendian Francia por victoria de Le Pen, los dizque-demócratas del poder solo para ellos.

Juan Carlos Cobo Rueda

Ministerio del Interior y Policía: UPC móvil para la González Suárez en Quito

En un minuto una moto puede llegar desde la González Suárez en Quito a la Av. Simón Bolívar, tras cometer un robo. Poco más de dos minutos le toma a un carro, si se precipita a toda velocidad. Las llamadas al Ecu 911, una vez constatadas su veracidad, deberían servir como estadística para que la Policía Nacional instale una Unidad Policial Móvil y se destierre este patrón delictivo. Aunque no haya la denuncia particular en Fiscalía, en casos donde el delito no se llega a consumar, la llamada al Ecu 911 debe ser suficiente para incrementar la estadística e instalar una UPC móvil en la insegura González Suárez. Además de luchar contra la inseguridad, con políticas y presupuesto para erradicar la pobreza e igualar las oportunidades, los ingenuos paseantes de perros deben contribuir y no salir de madrugada a hacerlo, porque animan a los ávidos delincuentes a visitar permanentemente la zona, donde se debe interceptar, no solo a motos con dos personas, sino a carros con vidrios polarizados.

Diego Fabián Valdivieso Anda