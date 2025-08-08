¡Genocidio-armado-delincuencial a 18M!

¿Las pandillas, organizaciones en el Ejecutivo, Legislativo, Justicia, Policía y FF. AA. con poderoso narcotráfico? ¿Correa escondió 7 mil crímenes e indultó a 3 mil presos? ¿Sube y sube miles de asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, etc.? R. Betancourt C.: “Fito y el espejismo del control estatal”.¿Se fue porque peligra y no hay Justicia? ¿Sainete Salcedo? ¿Llamadas sin orden judicial, y si persiguen a los honestos como la criminal SENAIN? ¿Constitución Robolucionaria: El Estado (NO) garantiza la paz, la vida, el trabajo, la educación, la seguridad, la libertad de circular y opinar, la privacidad, etc.? Colombia al SSXXI de Petro: “Crimen organizado disfrazado de revolución”. M. Yépez A. <Nunca antes en nuestra historia política ha existido una agrupación delictiva con disfraz político… se indultó a miles de microtraficantes, legalizó a pandillas criminales, su campaña fue financiada por bandas narcoterroristas, se encubrió a violadores de niños en escuelas y colegios, y se estimuló el consumo de drogas, entre otras aberraciones perpetradas por esta organización delictiva que es sostén y soporte del narcotráfico y crimen organizado> G. Vela Ycaza. :<Los socialistas, comunistas y ciertos defensores de los derechos humanos claman en defensa de los delincuentes… no se puede mostrar su rostro, nombres… con las puertas giratorias de la Justicia entran y salen por las mismas, cohechan a fiscales y jueces ¿millonarios? (amenazados de muerte), medidas sustitutivas, rebajas… no pagan lo robado y los daños causados… ponen tacos de dinamita, no pagan multas ni “glosas”, borran su historial delictivo, etc. Y al final, el derecho de las víctimas y los ciudadanos de bien, ¿qué?> ¡Ninguno, indefensión total!

Juan Carlos Cobo Rueda