Cartas a Quito / 9 de abril del 2023

La Pacha Mama reacciona

Lamentable al extremo lo sucedido en Alausí, no es culpa de la naturaleza, es del hombre que no sabe o no quiere administrar bien sus bondades. Como todo valle la ciudad de Alausí está rodeado de montañas, cuyas líneas de ladera convergen al fondo del cono inverso, el uso del suelo en su inicio fue en el fondo, conforme fue creciendo la población fueron ocupando las laderas (invasiones), es donde nace el riesgo de deslaves provocado por la desestabilización del talud que antes estuvo estable por miles de años. El hombre es quien desestabilizó el talud: al construir terrazas para viviendas quita el pie del talud, para la movilización motorizada construyó carreteras en la ladera, las fuertes lluvias erosionaron el suelo porque no hubo cunetas de coronación, para sumar la construcción de viviendas incrementó el peso de la masa natural, escenario perfecto para que se produzca lo que penosamente se produjo en Alausí. El hombre irrespetó a la Pacha Mama y ésta reaccionó, sin embargo, no es momento de culpar a nadie, es un proceso que viene amasándose decenas de años atrás. Hay que asimilar la experiencia para prevenir y evitar otros desastres, para esto, los Municipios deben dar permisos de construcción en función del mapa de riesgos y detectar señales como: grietas en el suelo, en las casas: grietas en las paredes, crujidos en el techo de madera, confinamiento de puertas y ventanas, movimiento involuntario de muebles; buscar la causa: incremento de peso en la ladera, lluvias fuertes, reservorios y canales no impermeabilizados, erosión, deforestación, agricultura y construcción de obras y, dar solución eficiente y efectiva. Es difícil, más cuando las laderas no son iguales, varían según: la altura y pendiente, la estratigrafía del suelo, el nivel freático, el ángulo de rozamiento interno, etc., pero debe hacer. No perturbar a la Pacha Mama para evita su reacción.

Marco A. Zurita Ríos

Inseguridad

Me dirijo a usted para expresar mi preocupación sobre las olas de inseguridad que están afectando al país de Ecuador. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento alarmante en la delincuencia y la violencia en todo el país, lo que ha generado una sensación de inseguridad en la población. Los índices de criminalidad en Ecuador han aumentado de manera significativa en los últimos años, lo que ha generado un clima de incertidumbre en la población. Los ciudadanos temen salir a la calle, especialmente por la noche, y muchos han optado por evitar lugares públicos y eventos sociales por temor a ser víctimas de la delincuencia. Es importante que el gobierno tome medidas efectivas para combatir la delincuencia en el país. Esto podría incluir un aumento en la presencia policial en las zonas más peligrosas, una mayor inversión en tecnología y herramientas de seguridad, y la implementación de programas de prevención del delito. Además, es fundamental que se fomente la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia. La población debe estar involucrada en la implementación de estrategias de seguridad, y debe existir una mayor coordinación entre las autoridades y la sociedad civil. Espero que este tema sea abordado con la seriedad y urgencia que merece, ya que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad primordial del Estado. No podemos permitir que la delincuencia siga afectando la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Jhoao Guerra