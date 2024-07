No hay gerentes técnicos en Ecuador

Razón importante para que la Industria de la Construcción ecuatoriana no desarrolle es que, no tiene Gerentes-Técnicos. Los administradores de las empresas constructoras por lo general son ingenieros o arquitectos que, están muy bien preparados en la parte técnica (calidad), pero desconocen completamente la parte de gestión (planificación y control del tiempo, costo y, protección del trabajador y medio ambiente), resultado: costo real mayor al de presupuesto, los plazos nunca se cumplen, descuido para el trabajador y medio ambiente. Como no tiene referencias, la producción es improvisada, los escasos recursos que dispone son desperdiciados. Lo más grave, es que trabaja, pero no sabe cobrar lo justo, tampoco reclamar lo que por derecho le corresponde (lo que gana en el campo, pierde en la mesa). Caso contrario sucede con las empresas transnacionales donde hay gerente-técnico, cobran hasta por lo que no ha realizado, saben con anticipación donde y cuando deben hacer reclamos, solo con estudiar los documentos precontractuales, es por eso que se dan el lujo de bajar precios unitarios para ganar la licitación (estrategia). Los proyectos ejecutados por empresas extranjeras a los ecuatorianos nos cuesta dos o tres veces el presupuesto. Esto sucede en el ámbito privado. Lo sorprendente es que, en sector público sucede lo mismo o peor, intentan gestión sin conocer la técnica (doble error), Ministerios eminentemente técnicos como, el MTOP y, Energía y Minas, están dirigidos por profesiones especializadas en leyes o en gestión económica, no conocen nada de la parte técnica específica, resultados: carreteras en estado desastroso, crisis eléctrica (apagones), producción de petróleo a la baja y, minería ilegal. La administración del Metro de Quito, con abogados y economistas a la cabeza, no hace la diferencia. En fin, los mismos resultados que en el sector privado, pero a mayor escala. La falta de gerentes- técnicos, aúpa la corrupción, que es la razón para que el Ecuador no despegue. El reto de la academia es, entonces, formar profesionales que manejen por igual las dos disciplinas.

Marco A. Zurita Ríos

¡Una estupidez tras otra!

Los ecuatorianos miramos estupefactos cómo una parte de la clase profesional, y, casi toda, la clase política, nos está acostumbrando, sin ningún recato ni rubor, a presenciar cómo se gestan y algunas veces se concretan, estupideces.

Ya se concretó una de las primeras con la reactivación de la consulta sobre el Yasuní: consulta que estaba totalmente fuera de tiempo, y, desde el punto de vista técnico era y es un disparate, sin contar la afectación económica al país entero, lo que constituye, ya de por sí, una evidencia que en los organismos institucionales no existe el razonamiento ni los conocimientos suficientes para evaluar todas las aristas de una decisión.

Hoy estamos frente a una ridícula “ley de la protección a los animales”, de la cual, en lo poco que ha leído, solamente resaltan impensables propuestas como las de prohibir la exhibición de lo que en fin de cuentas es parta de la alimentación de los seres humanos que habitamos en Ecuador, o, que sea necesario contar con un psicólogo para asistir a los animales al ser faenados. Otra estupidez.

Y, no deja de sorprendernos, una agrupación política, que en su afán monotemático de atacar a la Fiscal General, le da palestra nada menos que en la Asamblea Nacional, a dos personas acusadas de delitos, para que hagan declaraciones que nadie cree, como es la de exhibir unos “chats” dizque periciados (lo hicieron en dos ocasiones y con dos acusados, y, en los dos caos personas con claros visos de culpabilidad), irrespetando los procesos legales (como la realización de pericias adecuadas, la custodia de los objetos de pericias, solo para mencionar unos pocos), y pretenden, en ambos caos, exhibirse como perspicaces operadores políticos, mostrando simple y llanamente, un pobre bagaje de conocimiento de lo que realmente son las tareas para las cuales fueron elegidos.

¿Qué pasa con nuestra sociedad? Esta es la pregunta que surge luego de constatar (en los procesos legales abiertos por la Fiscalía), que hay un sector profesional como es el de la abogacía, que muestra, claramente y sin lugar a dudas, en una gran cantidad de profesionales, carencia de principios morales, carencia de los conocimientos legales sólidos y suficientes, que accediendo a la calidad de jueces, juegan con las sentencias, para beneficiarse económicamente, traicionando a los de su clase y a las mismas leyes que juraron aplicar y defender como profesionales. No se entiende por qué, las universidades que los formaron, al menos en los casos evidentes y comprobados, no les quitan los títulos otorgados, para evitar que sigan delinquiendo y afectando a la sociedad entera.

Más parece que es la sociedad entera, o, en su mayoría, la que se conforma con estas actuaciones, que ponen en entredicho formaciones familiares, educativas, académicas, que las acepta y en ocasiones las aplaude, confirmando que es un fenómeno social.

Es indispensable que, si queremos salir de esta debacle, hagamos una transformación radical, empezando por la educación, la misma que cayó en manos de una agrupación política que la degradó, a pretexto de lucha de clases, cuando que lo que hicieron fue luchar en contra de la razón.

José M. Jalil Haas