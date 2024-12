Falta empatía

En estos momentos aciagos en que las tinieblas nos acechan, tornándose en nuestras asiduas y casi permanentes compañeras, nos hace mucha falta concienciarnos y cuidar la poca energía que nos queda. Por desgracias, esto no ocurre con frecuencia. Pues hay gente desconsiderada e insensible que poco o nada le importa esta situación y se envanece y presume de prender las luces de su casa, oficina, consultorio, negocio, rótulos luminosos, etc. Más aún si nos referimos a los centros comerciales, donde parece que se tratara de una competencia de cuantas luminarias se prenden en cada Centro y no solo durante las noches, sino que, en algunos casos, estas luces permanecen prendidas durante las 24 horas del día. Esto realmente es una tremenda desconsideración, inconsciencia y falta de empatía, habida cuenta de que, con plantas y generadores o no, el daño resulta ser casi igual.

Se acercan importantes festividades como: Fiestas de Quito, Navidades, Año nuevo, etc. Y, obviamente, es de vital importancia el ahorro de energía. Se hace necesario que, por esta vez, suspendamos las luces de los arbolitos, nacimientos y más adornos festivos y navideños; hagamos conciencia de que, la solidaridad y la empatía deben primar en estos momentos de crisis. Pensemos que tan solo con este pequeño y temporal sacrificio, los ecuatorianos estamos contribuyendo al bienestar de nuestros hermanos y haciendo Patria.

Fabiola Carrera Alemán