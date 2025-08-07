Se está gestando una nueva guerra civil en Estados Unidos

Donald Trump, muy autoritario, con actitudes de loco, que no lo es, apoyado por financistas ultrarricos anhelantes de más poder y más dinero a quienes no les importa destruir la democracia, vienen pisoteando la Constitución de Estados Unidos desde el 20 de enero de este 2025. Cabalmente, este próximo 17 de septiembre la Constitución cumple 236 años, puesto que se la adoptó el 17 de septiembre de 1787 y Delaware fue el primero en ratificarla en diciembre del mismo año.

Es la Constitución federal más antigua y vigorosa del mundo. Es un texto jurídico-político con un poder constituyente, cuyo propósito de creación fue la separación de poderes, definiendo y formando los poderes constituidos.

La salida más civilizada sería el Impeachment, el juicio político federal, conducido por la Cámara de Representantes. Pero las dos Cámaras están divididas y con jefaturas republicanas. La responsabilidad de cualquier catástrofe política y social en Estados Unidos recaerá directamente, entre otros, en la Cámara de Representantes y luego en el Senado.

Pero la sola mención de una guerra civil, en un país en donde hay más armas que personas y que son libres de usarlas, mejor ni pensarlo.

Los inmigrantes son el caldo de cultivo y el chivo expiatorio, cuáles si fueran delincuentes y terroristas. La Administración Trump pretende poner a los militares a perseguirlos en las zonas urbanas, como en Los Ángeles hace unos meses y ya no solo en las fronteras, a ellos se sumarían los 20.000 agentes del ICE con su jefe encargado Todd Lyons a la cabeza, más el secretario de Defensa Pete Hegseth, estarían listos para dirigir las operaciones. Se conoce que se encuentran reclutando más personal con ofertas económicas jugosas, incluso a policías locales, esto último ha incomodado a alguaciles, gobernadores y alcaldes. Sus resultados finales serían totalmente desastrosos. Es deseable que nada de eso ocurriera.

Mercedes Regalado