Cartas a Quito / 7 de abril del 2023

Sugerencia a Cristina Reyes.

Srta. Cristina Reyes, quiero manifestar mi acuerdo con su indignación por el asesinato de la directora del Hospital. Este es un caso lamentable de los muchos que están ocurriendo por causa de la acción de una delincuencia que no tiene freno, porque no hay un escarmiento para los que cometen los delitos, pues el sistema judicial no actúa como se espera y sobre todo, porque no se está atacando el origen del mal, que es el narcotráfico, ocasionado en gran medida por los consumidores de estupefacientes de los países del primer mundo, en donde, por esta mercadería se pagan altos precios. Por lo tanto, si no se trata este problema en un foro como el de las Naciones Unidas, en el cual se buscaría legalizar el consumo de las drogas y tratarlo como un problema de salud mental en el mundo, la codicia de los narcotraficantes, se apoderará de las instituciones de todos los países, empezando por aquellos con sistemas defectuosos de prevención del delito, como lo es el nuestro. Esto lo digo a usted, porque como parlamentaria andina, tiene la oportunidad de empezar a promover esta iniciativa en ese importante foro.

Carlos Adolfo González Sánchez.

¡Las armas no matan!

Matan los asesinos y los criminales, que ellos sí están armados hasta los dientes y no solicitan “Permisos” a nadie. Un cuchillo casero puede servir para preparar alimentos, como para apuñalar a alguien. De ahí que EL ARMA NO ES EL PROBLEMA, sino su mal uso, ya que ellas no se manejan solas. Por ello primero debemos con mucha práctica familiarizarnos y dominar nuestra arma de fuego, y no al revés.

Para lograr la memoria muscular del disparo correcto, recomiendo practicar en diferentes posiciones el “tiro seco”, ya que la municiones aquí son muy caras. Vale indicar que la tenencia y porte de armas es legal desde los años 80, pero en el 2009, el nefasto presidente de ese entonces (v.g. el innombrable prófugo de la justicia escondido en la casa de la belga), mediante Decreto suspendió su porte para civiles.

Ello deduzco, con la ulterior idea que sólo los maleantes, sicarios y narcotraficantes robolucionarios las tengan y usen con total libertinaje, y nosotros no podamos defender nuestra integridad física, ni nuestro patrimonio material. Y eso no es casual, es una más de las instrucciones del Foro de Sao Paulo (Brasil) y del Grupo de Puebla (México) para que los ciudadanos honestos no podamos defendernos de la violencia salvaje de las dictaduras civiles de izquierda en la Región.

Hay que tener presente que la tenencia y el porte de armas de fuego es un “derecho”, aunque bastante regulado, pero ratificado incluso por la hoy comunista ONU, y se encuentra previsto en el artículo 360 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. El reciente Decreto Ejecutivo 707 del 01 de abril de 2023 autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional, a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley y el Reglamento respectivo, y bajo las autorizaciones correspondientes.

Es un cuento muy bien vendido por la extrema zurda marxista, que a mayor cantidad de armas, mayor cantidad de crímenes. La experiencia objetiva en diversos países del mundo, demuestra claramente lo contrario. Bajo la Teoría del Beneficio pensemos por un instante: ¿A quiénes realmente les puede INTERESAR que estemos desarmados?

Por eso siempre digo: “Es preferible tener un arma de fuego y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla”.

César Eduardo Benítez Jiménez