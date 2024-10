Qué está mal en el Ecuador?

La educación, la falta de empleo, la pobreza, la delincuencia, las extorsiones, el consumo y distribución de la droga, la justicia, los partidos y movimientos políticos, el contrabando, las extorsiones, la contaminación ambiental, el asentamiento carcelario, la tala de los bosques, del manglar, la falta de servicios básicos en muchos sectores, la poca tecnificación en la producción de productos tradicionales, la falta de control en la producción del principal producto de exportación como es el banano. La falta de asesoramiento para el pequeño agricultor, las malas obras en vialidad, educación, la desnutrición infantil, la calidad de la educación, de los maestros, la contaminación ambiental, el control de la policía en las vías no para el verdadero objetivo sino para la coima y el abuso por el mal uso de la ley. La obligación anual de renovar la matrícula dea los vehículos, de la licencia. Con la finalidad sacarle recursos. El deterioro de los vehículos detenidos por diferentes motivos que deberían ser devueltos a sus dueños y ser registrados mediante un sistema informático que permita al juez, determinar la condición del mismo. Ya que la causa es otra cosa y si es robado pueda su dueño con las pruebas necesarias poder retirar el vehículo. O pasado tres meses hacer una subasta y ese dinero ingresa a la misma policía, pero para el mejoramiento de sus Puestos de Vigilancia Permanentes. La demasiada complacencia que actualmente se le da al estudiante, al punto que este ahora exige que nota debe tener. Aquí se debería separar los casos excepcionales que justifican su capacidad intelectual. Los derechos humanos se han tergiversado, ahora los tiene el agresor porque el estado no le dio la educación, el bienestar social, etc. Contra el que logra defenderse de ser asesinado. Él pierde todos sus derechos humanos de haber sido agredido y haber podido repeler el ataque contra su vida. Jueces que hacen de la ley de acuerdo al monto que recibe y hace que todos reciban su parte aunque se le haya encontrado infraganti o con el producto de su fechoría. Gente que de la noche a la mañana son grandes potentados y lo peor de todo hacen ostentación de su poder económico y avasallan al empleado o a las personas. El Ecuador donde no hay respeto y en donde el sapo es el que no respeta una columna y gil el que espera que le toque con tranquilidad su turno. Aquel que tiene padrinos se bautiza y el que no le toca hacer uno vía cruces, hasta alcanzar algunas veces una simple firma o sello.

Este es el Ecuador profundo que cada día se levanta al despertar el alba en la esperanza de que algún día las cosas cambien, pero no pierde la fe y su sonrisa para agradecer al Dios el darle la oportunidad de un día más de vida. Y así forman a sus hijos con sacrificio, y otros toman otros rumbos, sabiendo lo duro de la travesía, cruzar otras tierras en búsqueda de un mejor futuro. ¿Y se preguntan porque emigran? A lo mejor he puesto mucho dolor, pero con todo ello mi Ecuador es el mejor país para vivir porque los ecuatorianos somos la gran mayoría, gente buena.

Lionel Efraín Romero Reyes