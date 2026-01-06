Cartas a Quito / 6 de enero de 2026

31 de diciembre: el país no se acaba, empieza de nuevo

Se termina el año y, para muchos ecuatorianos, no ha sido un buen año. Hemos vivido momentos duros como país. Crisis económicas, problemas políticos, violencia que nos ha quitado miles de vidas, inseguridad en las calles y miedo en los hogares. La educación se ha visto afectada, muchos niños y jóvenes dejaron las aulas, hay desnutrición, problemas para alimentarse bien y adolescentes que enfrentan embarazos a muy temprana edad.

No hay suficientes oportunidades de trabajo. Emprender se ha vuelto difícil porque no hay acceso fácil a créditos y, cuando existen, las tasas de interés son demasiado altas. Además, la inseguridad ha hecho que muchos pequeños negocios no puedan salir adelante, porque la extorsión y la amenaza se han vuelto parte de la realidad diaria.

Las personas con discapacidad tampoco estamos fuera de esta situación. Vivimos dentro de este mismo sistema, con muchas dificultades para acceder a derechos básicos. En el tema de la justicia, los problemas no son solo la corrupción. También hay falta de recursos, poco seguimiento, ausencia de evaluaciones y poco apoyo a los funcionarios que quieren hacer bien su trabajo. Cuando el Estado no da las herramientas necesarias, todo el sistema falla.

El panorama que deja este año es preocupante y, para muchos, desalentador. Pero aun así, creemos que el país no se acaba este 31 de diciembre. Lo que se termina es un año difícil; lo que empieza es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor.

La esperanza es lo último que se pierde. Como ciudadanos, todos debemos arrimar el hombro y hacer nuestra parte para sacar adelante al Ecuador. Y quienes gobiernan tienen la gran responsabilidad de tomar decisiones correctas, pensando en el bienestar del pueblo y no en intereses personales.

En este fin de año, también es momento de orar y pedirle a Dios que bendiga al país, que ilumine a nuestras autoridades y que nos dé la fuerza necesaria para salir adelante. El Ecuador necesita unión, trabajo y decisiones justas.

Porque el país no se acaba. El país empieza otra vez.

Víctor León Tenorio

Las guerras

Hay países que subrepticia o directamente quieren la guerra armada global, abonan con amenazas, sabotajes, asesinatos, acusaciones y guerras regionales o locales y en algún lugar finalmente la largamente anunciada Tercera Guerra, surgirá. Tal parece que la Guerra Fría nunca se terminó o nació una nueva para dar y recibir todo tipo de provocaciones, espionajes y contraespionajes entre los gobernantes más beligerantes del Planeta y envalentonados con misiles nucleares. La pelea es entre el viejo y el nuevo orden planetario. Se terminó la hegemonía de EE. UU.

Antecedentes: ¿Qué fue lo que provocó la Gran Guerra?, simple y llanamente dos disparos mortales en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando heredero al trono austrohúngaro y su esposa, asesinados por Gavrilo Princip, ¿cuál fue el sentido de que este suceso haya desatado una primera guerra? Tan mortífera y destructiva, matando algunos millones de jóvenes soldados y a gente inocente, destruyendo Europa y empobreciendo al mundo por sus costos.

La Segunda Guerra Mundial fue alimentada por el resentimiento de los alemanes luego de la firma del Tratado de Versalles, cuando los aliados les culparon e hicieron pagar a Alemania por los gastos y daños de la Primera Guerra, tuvieron que devolver territorios hasta por otros conflictos de atrás, les cargaron una deuda externa con altos intereses difíciles de saldar, que empobreció a la Alemania derrotada. Y claro, insurgió Adolf Hitler alimentando de odio y venganza a sus seguidores, sacó provecho para su ego y narcisismo recalcitrantes y desató la Segunda Guerra con un suceso atroz, el Holocausto judío. ¿Había razón de empeorar la vida alemana, de Europa y la humanidad, que con mucha dificultad salía de la Primera?

Hoy estamos inmersos en una guerra global híbrida en curso, con varias aristas en distintos lugares, incluso, Putin con decreto deja sin suministro equivalente al 40% entre 15 y 20.000 millones de metros cúbicos de gas barato al año a tres países: Austria, Eslovaquia y Hungría, estos no tienen salida al mar, sus habitantes, sin un disparo

podrían morir por las bajas temperaturas, cuyos gobiernos no atinan como conseguir gas y sus pueblos se levantan a protestar. Europa culpa a sus dirigentes de aislar a Rusia y ‘presuntamente’ castigando su economía. Preventivamente, los rusos han cerrado sus fronteras respecto de Occidente y abandonaron completamente el dólar, ahora impera el yen, el rublo y monedas locales en sus transacciones económicas con sus propias redes financieras, entre China y Rusia con el Asia, Oriente, es decir, los BRICS, poblaciones equivalentes a las 3/4 del Planeta.

En resumen, tenemos: Guerra entre Rusia y Ucrania, con las amenazadas Europa y OTAN como corolario; la brutal masacre de Israel contra Palestina, que no es guerra; el fuerte asedio de Estados Unidos contra Venezuela, a lo que la ONU califica de estado de guerra, con barcos portaviones en costas venezolanas, 100.000 soldados, amenazas, asfixia económica y moral; pero, supuestamente si los Rodríguez, Cabello, Padrino y otros se quedan quietos y deponen su descabezado gobierno, entregándolo a quién legítimamente ganó elecciones en 2024, toda esta parafernalia regresaría a casa, puesto que Maduro ya no está en Venezuela, fue sustraído por el gobierno estadounidense. Este dictador es responsable directo de la debacle de ese país, solo preocupa el pueblo venezolano que sufre hambre, miseria y emigración en condiciones de riesgo; y, la cereza, la orden de Donald Trump de bombardear a islamistas de Nigeria por ataques y masacres de estos a cristianos.

Mientras el Planeta esté gobernado por un puñado de arrogantes y/o autócratas, que creen ser dueños de nuestras vidas, no tendremos paz, y nos podrían llevar irresponsablemente a una guerra nuclear.

Mercedes Regalado