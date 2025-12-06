Una Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos

Una vez desechada la acción de protección que había interpuesto el candidato Juan Merino en contra de la elección de la presidencia de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura y se ratifica así la designación de Fernando Cerón al frente de la CCE, va un análisis del proceso.

El Reglamento de elecciones internas de la CCE arrastraba inconsistencias y posibles artículos inconstitucionales. Se permitía a los extranjeros residentes en el país que sean miembros de la Casa o del RUAC ser veedores del proceso, más no candidatos a las direcciones provinciales.

Aquello contradice el artículo 9 de la Norma Suprema: “los extranjeros residentes en el país tendrán los mismos derechos que los nacionales ecuatorianos”. Uno de esos derechos es el de elegir y ser elegido. Este particular lo expuse debidamente anticipado con carta a Fernando Cerón. La vía propicia para dirimir la duda era presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, para que el máximo tribunal del país revisase el reglamento eleccionario. No lo hice porque creo en el poder de la Casa de la Cultura y hacerlo echaría abajo el proceso electoral con una medida cautelar. Una vez se ha cerrado el proceso y se ratifica un segundo periodo de gobierno al frente de la Casa de la Cultura del sociólogo Fernando Cerón, el exhorto es a revisar y de ser necesario modificar el reglamento para en el siguiente proceso democrático se abra la puerta a todos a la dirección de la CCE. Muchos no nacidos en este suelo hemos trabajado desinteresadamente en favor de la institución y con el único afán de hacerla crecer y verla brillar. Confío en que este pedido llegue a buen término y así podamos tener una Casa de la Cultura para todos, sin excepciones.

Pablo Virgili Benítez